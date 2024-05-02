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Yapıp 1 dilim yeseniz tüm gün mutlu gezeceksiniz! Lezzet dolu pratik üzümlü kek tarifi

Aniden misafir geldiğinde ona enfes bir ikramlık hazırlamak isteyenler için mükemmel üzümlü kek tarifine bayılacaksınız. Yapımı kolay lezzeti olay kekin püf noktaları neler? İşte tarif…

Yayın Tarihi: 02.05.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:17
Yapıp 1 dilim yeseniz tüm gün mutlu gezeceksiniz! Lezzet dolu pratik üzümlü kek tarifi

Çay veya kahve yanında enfes bir ikramlık olan kekin tarifine herkes hayran kalacak. Yumuşacık dokusu ve muhteşem tadıyla herkesi mutlu edecek. Üzümün doğal tatlılığı ve cevizin çıtır dokusuyla zenginleşen bu tarif çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Hem yapımı kolay hem de sonuçları harika olan bu kekin püf noktaları neler?

Enfes Üzümlü Kek İçin Malzemeler

• 3 yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• Yarım su bardağı yoğurt

• Yarım su bardağı sıvıyağ

• 2,5 su bardağı un

• 1 paket vanilya

• 1 paket kabartma tozu

• 1 su bardağı kuru üzüm

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yapıp 1 dilim yeseniz tüm gün mutlu gezeceksiniz! Lezzet dolu pratik üzümlü kek tarifi

Enfes Üzümlü Kek Yapılışı

• Derin bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

• Yoğurt ve sıvıyağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

• Unu vanilyayı ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

• Kuru üzümü ve dövülmüş cevizi ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.

• Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış bir kek kalıbına dökün.

• Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

• Pişen keki fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

• Soğuyan keki dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!

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