Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

Yargıtay Başkanlığı, 2024 yılı personel alımı ilanını yayımladı. Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde görevlendirilecek personel alımları için KPSS puanı ile veya KPSS puanı olmadan başvuru yapılabilecek. Resmi Gazete’de 23 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan bu ilan, teknoloji alanında yetkin personel arayışında olan Yargıtay’ın, bilişim alanında uzman kadroları için yeni alımlar yapacağını duyurdu.

YARGITAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargıtay Başkanlığı, 2024 yılı için bilişim personeli alımına yönelik başvuru sürecini 30 Eylül 2024 tarihinde başlatıyor. Başvurular, 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek ve adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda yapabilecekler. Adaylar, başvurularını "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvurular için son tarih 11 Ekim 2024 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 30 Eylül 2024

Bitiş: 11 Ekim 2024

Başvuru Adresi:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

BAŞVURU YAPILABİLECEK KONTENJANLAR NELERDİR?

Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde görevlendirilecek olan personel alımlarında dört farklı uzmanlık alanı için kontenjan açılmıştır. Alımlar, özellikle bilgi teknolojileri ve yazılım alanında uzmanlaşmış kişiler için yapılacaktır. Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekildedir:

Sistem Uzmanı: 1 kişi

1 kişi Yazılım Uzmanı: 1 kişi

1 kişi Kıdemli Veritabanı Yöneticisi: 1 kişi

1 kişi Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 kişi

Adayların başvuru yapabilecekleri bu kontenjanlar, Yargıtay’ın dijital altyapısını güçlendirmek ve bilişim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için stratejik önem taşımaktadır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Yargıtay Başkanlığı personel alımı için başvuru yapacak adaylardan belirli genel ve özel şartlar istenmektedir. Bu şartlar, hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi temel kriterleri hem de eğitim ve mesleki yeterlilik gerekliliklerini içermektedir. Adaylardan istenen şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Eğitim Şartı:

Adayların, en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir:

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Bu bölümlerden mezun olan adaylar, ilgili pozisyonlara başvuruda bulunabileceklerdir.

KPSS ŞARTI VAR MI?

Yargıtay Başkanlığı, bilişim personeli alımlarında KPSS puanına dayalı ve KPSS puanı olmadan başvuru kabul edecek iki farklı yöntem sunmaktadır. Adaylar, bu iki seçenekten kendilerine uygun olanı seçerek başvuru yapabilecekler.

KPSS Puanı ile Başvuru:

KPSS puanıyla başvuru yapacak adayların 2024 yılında yapılan KPSS Lisans sınavından, KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. KPSS puanı ile yapılan başvurular, %70 KPSS puanı ve %30 YDS puanı üzerinden değerlendirilecektir.

KPSS Puanı Olmadan Başvuru:

KPSS puanı olmadan başvuru yapacak adaylar için KPSS puanı 70 olarak kabul edilecek ve değerlendirme %70 KPSS ve %30 YDS puanıyla yapılacaktır. Ancak, bu adayların YDS puanı yoksa YDS puanı sıfır kabul edilecek, buna göre değerlendirme yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yargıtay Başkanlığı personel alımı başvuruları sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır. Başvuru ekranına, Yargıtay Başkanlığı’nın duyurduğu adres üzerinden ulaşılabilir.

Başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı'na giriş yaptıktan sonra ilgili formu doldurarak başvurularını onaylayacaklardır. Başvuruların geçerlilik kazanabilmesi için tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar arasındaki değerlendirmeler KPSS ve YDS puanlarına göre yapılacaktır. Bu süreç sonunda, başvuruları kabul edilen adaylar mülakata davet edileceklerdir. Mülakat sonuçları ve atama işlemleriyle ilgili detaylar Yargıtay Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacaktır.

Başvuru sürecinde herhangi bir eksiklik ya da yanlış bilgi beyanı yapılması durumunda, adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır