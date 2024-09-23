DOLAR
34,13 -0,12%
EURO
38,02 0,24%
ALTIN
2.886,46 -0,42%
BITCOIN
2.159.010,53 -0,16%

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

Yargıtay Başkanlığı 2024 personel alımı ilanı yayımlandı. Bilgi İşlem Merkezi personel alımları için KPSS'li veya KPSS'siz başvurular yapılabilecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:51
Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

Yargıtay Başkanlığı, 2024 yılı personel alımı ilanını yayımladı. Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde görevlendirilecek personel alımları için KPSS puanı ile veya KPSS puanı olmadan başvuru yapılabilecek. Resmi Gazete’de 23 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan bu ilan, teknoloji alanında yetkin personel arayışında olan Yargıtay’ın, bilişim alanında uzman kadroları için yeni alımlar yapacağını duyurdu.

YARGITAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargıtay Başkanlığı, 2024 yılı için bilişim personeli alımına yönelik başvuru sürecini 30 Eylül 2024 tarihinde başlatıyor. Başvurular, 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek ve adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda yapabilecekler. Adaylar, başvurularını "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvurular için son tarih 11 Ekim 2024 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

Başvuru Tarihleri:

  • Başlangıç: 30 Eylül 2024
  • Bitiş: 11 Ekim 2024

Başvuru Adresi:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

BAŞVURU YAPILABİLECEK KONTENJANLAR NELERDİR?

Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde görevlendirilecek olan personel alımlarında dört farklı uzmanlık alanı için kontenjan açılmıştır. Alımlar, özellikle bilgi teknolojileri ve yazılım alanında uzmanlaşmış kişiler için yapılacaktır. Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekildedir:

  • Sistem Uzmanı: 1 kişi
  • Yazılım Uzmanı: 1 kişi
  • Kıdemli Veritabanı Yöneticisi: 1 kişi
  • Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 kişi

Adayların başvuru yapabilecekleri bu kontenjanlar, Yargıtay’ın dijital altyapısını güçlendirmek ve bilişim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için stratejik önem taşımaktadır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Yargıtay Başkanlığı personel alımı için başvuru yapacak adaylardan belirli genel ve özel şartlar istenmektedir. Bu şartlar, hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi temel kriterleri hem de eğitim ve mesleki yeterlilik gerekliliklerini içermektedir. Adaylardan istenen şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Eğitim Şartı:
Adayların, en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir:

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Yazılım Mühendisliği
  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği

Bu bölümlerden mezun olan adaylar, ilgili pozisyonlara başvuruda bulunabileceklerdir.

KPSS ŞARTI VAR MI?

Yargıtay Başkanlığı, bilişim personeli alımlarında KPSS puanına dayalı ve KPSS puanı olmadan başvuru kabul edecek iki farklı yöntem sunmaktadır. Adaylar, bu iki seçenekten kendilerine uygun olanı seçerek başvuru yapabilecekler.

KPSS Puanı ile Başvuru:
KPSS puanıyla başvuru yapacak adayların 2024 yılında yapılan KPSS Lisans sınavından, KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. KPSS puanı ile yapılan başvurular, %70 KPSS puanı ve %30 YDS puanı üzerinden değerlendirilecektir.

KPSS Puanı Olmadan Başvuru:
KPSS puanı olmadan başvuru yapacak adaylar için KPSS puanı 70 olarak kabul edilecek ve değerlendirme %70 KPSS ve %30 YDS puanıyla yapılacaktır. Ancak, bu adayların YDS puanı yoksa YDS puanı sıfır kabul edilecek, buna göre değerlendirme yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yargıtay Başkanlığı personel alımı başvuruları sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır. Başvuru ekranına, Yargıtay Başkanlığı’nın duyurduğu adres üzerinden ulaşılabilir.

Başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı'na giriş yaptıktan sonra ilgili formu doldurarak başvurularını onaylayacaklardır. Başvuruların geçerlilik kazanabilmesi için tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar arasındaki değerlendirmeler KPSS ve YDS puanlarına göre yapılacaktır. Bu süreç sonunda, başvuruları kabul edilen adaylar mülakata davet edileceklerdir. Mülakat sonuçları ve atama işlemleriyle ilgili detaylar Yargıtay Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacaktır.

Başvuru sürecinde herhangi bir eksiklik ya da yanlış bilgi beyanı yapılması durumunda, adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır

İLGİLİ HABERLER

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar
2
Otomobil Alacaklara Büyük Fırsat: Kasım ve Aralık Aylarında Büyük İndirim Kampanyaları Başlıyor
3
24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı
4
Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!
5
ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor
6
Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı
7
EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı