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Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

BİM’in 30 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunları için heyecan verici fırsatlar sunuyor. Bu haftaki katalog, özellikle süt ve süt ürünleri üzerine odaklanan indirimlerle dolu. İndirimli ürünlerin detaylarına ve kampanya fırsatlarına göz atarak, evinizin ihtiyacı olan temel gıda maddelerini uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:05
Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

Kataloğun başlangıç sayfasında yer alan yarım yağlı yoğurt, 5 kg’lık ambalajıyla 149 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, az yağlı ayran 170 ml’lik paketinde 4,25 TL olarak belirlenmiş. Yarım yağlı tost peyniri 1.500 g’lık paketinde 259 TL’den, tam yağlı taze kaşar peyniri ise 1.000 g’lık paketinde 229 TL’den müşterilere sunuluyor.

 

30-temmuz-2024-

 

Az yağlı bidon yoğurt, 2.000 g’lık ambalajında 62,50 TL fiyatıyla satışa çıkıyor. Laktozsuz yoğurt, laktoz intoleransı olanlar için özel olarak sunulurken, 1 kg’lık lor peyniri ise 54,50 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, yarım yağlı eritme peyniri ve taze peynir gibi ürünler de dikkat çekiyor.

BİM 30 Temmuz 2024

 

BİM’in 30 Temmuz kataloğunda çikolatalı pastörize süt, 1 litrelik ambalajında 34,50 TL’den satışa sunuluyor. Laktozsuz kefir ise 1 litrelik şişede 47,50 TL, orman meyveli kefir ise 1 litrelik paketinde 49,50 TL olarak fiyatlandırılmış. Bu ürünler, laktoz intoleransı olan tüketiciler için ideal seçenekler sunuyor.

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