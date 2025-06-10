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Yason Burnu, Ordu'nun Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Ordu'nun Yason Burnu, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekerek unutulmaz anılar sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:38
Yason Burnu, Ordu'nun Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Yason Burnu: Doğanın ve Tarihin Buluşma Noktası

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. "Sakin şehir" unvanına sahip olan Perşembe, aynı zamanda birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak öne çıkıyor.

Yunan Mitolojisinin İzinde

Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi (Argonot Efsanesi) ile de adından söz ettiriyor. Karadeniz sahili üzerinde yer alan bu benzersiz yarımada, sahip olduğu kiliseler, piknik alanları ve göz alıcı doğal güzellikleriyle birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Unutulmaz Anlar için Yason Burnu

Havaların ısınmasıyla birlikte Yason Burnu'nu ziyaret edenler, muhteşem manzarayı fotoğraflamak için sıraya giriyor. Bazı ziyaretçiler, aileleriyle piknik yaparak vakit geçirirken, diğerleri oturma alanlarında huzur dolu anların tadını çıkarıyor. Gün doğumları ve batımları eşliğinde muhteşem manzaralar sunan Yason Burnu, ayrıca düğün yapmak isteyen çiftler ve mezuniyet kutlayan öğrencilerin de ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerin Yason Burnu Yorumları

Giresun'dan Ordu'yu ziyaret eden Fatma Yılmaz, ilk kez geldiği Yason Burnu'nun doğası ve temiz havasına hayran kaldığını belirtti. Yılmaz, "Arkadaşlarımızla buraya gelmeye karar verdik. İyi ki gelmişiz. Burası mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer, herkese tavsiye ediyorum," şeklinde konuştu.

Yason Burnu'nda deniz ve doğanın bir arada yaşandığını ifade eden Aysel Uzun da, "Burayı çok beğendik ve uzun süre vakit geçirme imkanı bulduk. Gördüğümüz kalabalık zaten buraya olan ilginin ne kadar fazla olduğunu gösterdi," dedi.

Nuray Kaplan ise her gelişinde büyük keyif aldığını vurgulayarak, "Tarihi doku, deniz, manzara, gün doğumu ve batımı, burada her şey çok güzel," diyerek duygularını paylaştı.

Manzarasıyla göz kamaştıran Yason Burnu, dronla görüntülendi ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı ziyaretçileri...

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı ziyaretçileri...

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

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