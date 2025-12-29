Yazmalı Efe Melike Basmacı'dan Ahde Vefa: Danışmanı Kazım Acıkara'nın Nişanı

Yazmalı Efe Melike Basmacı'dan Ahde Vefa

Danışmanı Kazım Acıkara'nın nişan töreninde ev sahipliği yaptı

Bir döneme damga vuran ve Denizli siyasetinde Yazmalı Efe olarak bilinen Melike Basmacı, milletvekilliği döneminde danışmanı olan Kazım Acıkara'nın nişan törenine katıldı.

Tören, Çardak’ın Gemiş Mahallesi sosyal tesislerinde düzenlenen Nafiye Çetin ve Kazım Acıkara nişanı şeklinde gerçekleşti. Organizasyona Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner ile birlikte katılan Basmacı, uzun yıllar birlikte yol arkadaşlığı yaptığı danışmanının mutlu gününde misafirlerle tek tek ilgilenerek ev sahipliği yaptı.

Aileleri kutlayan Yazmalı Efe, "Yuvayı yapan ve her zaman koruyan, kollayan annelerdir. Bu anlamda nişan yüzüklerini annelerimizin takmasını istiyorum" diyerek genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Nişan yüzüklerini anneler takarken, kurdeleyi Çardak Belediye Başkanı Ali Altıner kesti.

Yeniden aktif siyasete dönüp dönmeyeceği sorularına, üstü kapalı da olsa yanıt veren Basmacı, "Siyasetten tamamen kopmuş değilim. Sürekli Ankara’da, CHP genel merkezinde elimden gelen her türlü çalışmaya katkıda bulunuyorum" dedi.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN VE DENİZLİ SİYASETİNDE YAZMALI EFE OLARAK BİLİNEN MELİKE BASMACI, MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİNDE DANIŞMANI OLAN KAZIM ACIKARA’NIN NİŞAN TÖRENİNE KATILDI.