Yengeç burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir?

Yengeç Burcu Hangi Ay? Yengeç Burcu Tarihleri Ve Günleri

Yengeç burcu insanları, duygusal değişimleri ve sakarlıkları ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı duyarlı ve hassas davranırlar. Sorumluluk sahibi olan Yengeçler, sevdiklerinden de aynı şekilde davranmalarını isterler. Alıngan olan Yengeçler, müzik ve dini konulara ilgi gösterirler. Duygularını genellikle içlerine atarlar. Gizemli ve çekici bir havaları vardır. Yönetici gezegenleri Ay olan Yengeçler, negatif ve dişi özelliklere sahiptirler. Uğurlu taşları inci, zıt burçları oğlaktır. Metalleri gümüştür.

Yengeç Burcu Tarihleri ve Günleri

Burçlar ve tarihleri konusunda bir araştırma yapıldığında 23 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında doğanların Yengeç burcu olduğu görülür. Yengeç burcu insanları, sabırlı ve korumacı kişilerdir. Yakınları için çok değerlidirler. Hayatlarına giren, önemsedikleri insanlara karşı her zaman iyi niyetlidirler. Yönetici gezegenleri Ay’ın değişkenliği, onların ruh hallerinde de dalgalanmalara sebep olur.

Yengeç Burcu Kadını ve Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Yengeç burcu insanları, genellikle orta boylu ve beyaz tenlidirler. Beslenmelerine dikkat etmeleri gereken bir burçtur. Yaş ilerledikçe sağlıkları için düzenli beslenmeye daha çok özen göstermelidirler. Oğlak burcu ile uyumlu değildirler. Güven ve saygı, hem Yengeç burcu kadını hem de erkeği için çok önemlidir. Aile hayatlarında bu değerlere çok dikkat ederler.

Yengeç burcu kadını, evcimen bir kadındır. Maceraperest bir kadın olmadığı için sadık ve bağlıdır. Kırılgan ve hassas bir yapısı vardır. Aldatılmaya tahammülü yoktur. Bazen sinirli olabilir. Kendisine emreden erkeklerden hoşlanmaz. Anaç bir karakteri vardır. Kendisine sahip çıkan güçlü erkekleri tercih eder ve onlarla birlikte olur.

Yengeç burcu erkeği, aile ve sosyal hayatında aranan ve sevilen erkeklerdir. Aile kavramına değer verirler. İyi bir eş ve baba olurlar. Çevresine faydalı olmayı isterler. İyi niyetli insanlardır. Bazen bu özellikleri yüzünden çıkar amaçlı insanlar tarafından istismar edilebilirler.