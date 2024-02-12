Yeni Aston Martin Vantage'a Ateşli Bir GT3 Yarış İkizi Geliyor

Aston Martin Vantage GT3, F1 Aracıyla Birlikte Tanıtıldı!

Aston Martin, yeni Vantage modelini ve GT3 yarış versiyonunu, 2024 Formula 1 aracıyla birlikte görücüye çıkardı. Yeni Vantage, tasarımı ve performansıyla dikkat çekiyor. Yeni Vantage, yolda kullanılabilecek bir spor otomobil olarak tasarlanmış. GT3 ise, GT3 sınıfında yarışmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir yarış aracı. Her iki araç da, Aston Martin’in Formula 1’deki başarısını yansıtmak üzere tasarlanmış.







Yeni Vantage Nasıl Bir Araç?

Yeni Vantage, Aston Martin’in yaratıcı direktörü Marek Reichman’ın dediği gibi, “tam bir haylaz” olarak tasarlanmış. Araç, sportif ve agresif bir görünüme sahip. Ön kısımda, büyük bir ızgara, LED farlar, hava girişleri ve splitter yer alıyor. Yan kısımda, büyük jantlar, yan etekler, kapı kolları ve yan çıkışlı egzozlar dikkat çekiyor. Arka kısımda ise, büyük bir spoiler, LED stoplar, difüzör ve dört çıkışlı egzoz sistemi görülüyor.

Yeni Vantage, gücünü Mercedes-AMG’den alıyor. 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor, 656 beygir güç ve 685 Nm tork üretiyor. Bu güç, sekiz ileri otomatik şanzıman ve elektronik diferansiyel ile arka tekerleklere aktarılıyor. Araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı ise 314 km/s olarak açıklanıyor.

Yeni Vantage, iç mekanında da yenilikler sunuyor. Kabin, sürücü odaklı bir tasarıma sahip. Direksiyon simidi, dijital gösterge paneli, dokunmatik ekran, klima kumandaları, vites kolu ve sürüş modu seçici gibi öğeler, sürücünün kolayca ulaşabileceği şekilde konumlandırılmış. Koltuklar, deri ve Alcantara kaplı. Ayrıca, karbon fiber, alüminyum ve krom gibi malzemeler de kabinde kullanılmış.

Vantage GT3 Nasıl Bir Araç?





Vantage GT3 ise, yarışmak için tasarlanmış bir araç. Araç, GT3 kurallarına uygun olarak aerodinamik olarak optimize edilmiş. Ön kısımda, tek parça karbon fiberden yapılmış bir kaput, havalandırma delikleri, hava girişleri ve splitter yer alıyor. Yan kısımda, büyük jantlar, yan etekler, kapı kolları ve yan çıkışlı egzozlar dikkat çekiyor. Arka kısımda ise, devasa bir kanat, LED stoplar, difüzör ve dört çıkışlı egzoz sistemi görülüyor.

Vantage GT3, gücünü yine Mercedes-AMG’den alıyor. Ancak, GT3 kuralları gereği, güç seviyesi düşürülmüş. 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor, “536 beygir güç ve 700 Nm tork” üretiyor. Bu güç, altı ileri Xtrac sıralı şanzıman ve karbon fiber tahrik mili ile arka tekerleklere aktarılıyor. Araç, mekanik bir sınırlı kaymalı diferansiyele sahip.

Vantage GT3, iç mekanında da yarışa uygun olarak tasarlanmış. Kabin, sade ve işlevsel bir tasarıma sahip. Direksiyon simidi, dijital gösterge paneli, vites kulakçıkları, sürüş modu seçici, ateşleme düğmesi, fren denge ayarı gibi öğeler, sürücünün kolayca ulaşabileceği şekilde konumlandırılmış. Koltuk, yarış koltuğu olarak tasarlanmış. Ayrıca, kafes, yangın söndürme sistemi, acil durum düğmesi gibi güvenlik öğeleri de kabinde yer alıyor.,





Aston Martin, Formula 1’de Neler Yapacak?

Aston Martin, 2024 Formula 1 sezonunda da yarışmaya devam edecek. Takım, Fernando Alonso ve Lance Stroll ile yarışacak. Takımın yeni aracı, AMR24, Vantage ve Vantage GT3 ile birlikte tanıtıldı. Aracın tasarımı, Aston Martin’in yeşil rengini ve karbon fiber detaylarını taşıyor. Aracın performansı ise, henüz bilinmiyor.

Aston Martin, Formula 1’deki başarısını, yol ve yarış araçlarına da yansıtmak istiyor. Takımın yöneticisi Lawrence Stroll, “Bugünün yüksek performanslı kutlaması, yol ve yarış programlarımız arasındaki gelişen ilişkiyi de vurguluyor. Aston Martin Lagonda, artık Formula 1’de forjlanan ve Aston Martin Performance Technologies aracılığıyla hasat edilen olağanüstü mühendislik yeteneği, deneyim ve bilgi havuzundan yararlanıyor” dedi. Ayrıca, “GT yarış programı, bir geliştirme laboratuvarı olarak hizmet edecek ve gelecekteki Aston Martin yol araçlarına bilgi ve yaklaşım transferini artıracak” dedi.





Aston Martin Vantage ve Vantage GT3 hakkında merak edilen bazı sorular ve cevapları şunlardır:



Aston Martin Vantage ve Vantage GT3 ne zaman satışa çıkacak?

Aston Martin Vantage ve Vantage GT3, 2024 yılının ikinci yarısında satışa çıkacak.

Aston Martin Vantage ve Vantage GT3’nin fiyatı ne kadar olacak?

Aston Martin Vantage’nin fiyatı, 150 bin dolar civarında olması bekleniyor. Aston Martin Vantage GT3’nin fiyatı ise, henüz açıklanmadı.

Aston Martin Vantage ve Vantage GT3’nin rakipleri kimler olacak?

Aston Martin Vantage, Porsche 911, Mercedes-AMG GT, Jaguar F-Type, Audi R8 gibi spor otomobillerle rekabet edecek. Aston Martin Vantage GT3 ise, Porsche 911 GT3, Mercedes-AMG GT3, Audi R8 LMS, Lamborghini Huracan GT3 gibi yarış araçlarıyla mücadele edecek.