Yenişehir-Bilecik Yolunda Genişletme ve Asfaltlama Başladı

Yenişehir'de ilçe merkezinden Bilecik yoluna girişte bin 800 metrelik yolun genişletme ve asfaltlama çalışmaları başladı; hedef ulaşımı ve trafik güvenliğini artırmak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:28
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, ilçe merkezinden Bilecik yoluna giriş istikametinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları başladı. Geçtiğimiz aylarda Yenişehir-Bilecik kara yolunda tamamlanan düzenlemelerin ardından, ilçe merkezine kadar olan bölümde de çalışmalar başlatıldı.

Çalışmanın kapsamı ve hedefler

Yetkililer, yapılan yatırımların bölge halkına büyük kolaylık sağlayacağını ve hem şehir içi ulaşımın rahatlayacağını hem de Yenişehir-Bilecik hattında trafik güvenliğinin artacağını belirtiyor.

Özellikle uzun yıllardır gündemde olan Bilecik yolu yapılan müdahalelerle önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.

Açıklama

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, yol çalışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bilecik yolu yıllardır konuşuluyordu. Yenişehir-Bilecik arası 1 saati geçiyordu. Bugün hizmete girdi, 25 dakikalara düştü. Arada kalan ilçe girişine kadar olan bin 800 metrelik yolda AK Parti Bursa İl Başkanımız ve milletvekillerimizin girişimi sonucunda yatırıma alınarak çalışmalar başladı. Burada asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor. İnşallah bu yatırım da en kısa sürede ilçemize kazandırılacak."

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım süresinin kısalması ve trafik güvenliğinin artması hedefleniyor.

