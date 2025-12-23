Yenişehir'de 12 km Doğa Yürüyüşü: Gençler Stres Attı

Yenişehir'de 12 kilometrelik doğa yürüyüşü gençlere enerji verdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 12 kilometrelik doğa yürüyüşü, doğaseverler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, katılımcılara stres atma ve doğada keyifli vakit geçirme imkanı sundu.

Organizasyon ve katılım

Etkinlik, Yenişehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi tarafından organize edildi. Birçok il ve ilçeden gelen öğrenciler ile doğa tutkunları bir araya gelerek yürüyüş boyunca birlikte zaman geçirdi ve güzel hatıralar biriktirdi.

Başkan Özel: "Mutluluğun görünen yüzünü yaşadık"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Yenişehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibince çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Yaklaşık yüz kişinin üzerinde bir ekiple halkımız, öğrencilerimiz ve çevre illerden gelen misafirlerimizle birlikte keyif dolu vakit geçirdik. Ateşler yakıldı, yemekler yendi. Üniversiteli gençlerimiz yoğun katılım sağladı. Bizlerden bu etkinliklerin sürmesini istediler, biz de artırma kararı aldık. En önemlisi herkes mutlu, herkes çok güzel anılar biriktiriyor. Burada mutluluğun görünen yüzünü hep birlikte yaşadık."

Öğrenciler memnun: "Herkese tavsiye ediyoruz"

Etkinliğe katılan üniversite öğrencileri, "Etkinlik çok güzel, bize ayrı bir hava kattı. Dışarıya çıkma fırsatımız oldu, herkese tavsiye ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Yürüyüşe Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in yanı sıra Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, YENDAK, ANDA, İHH ve YAK ekipleri, İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğretmenler ve çok sayıda doğa tutkunu katıldı.

