Yenişehir'de Bilecik Yolu'nda 1.800 Metrelik Yol Genişletme ve Asfaltlama Başladı

Yenişehir'de ilçe merkezinden Bilecik yoluna girişte 1.800 metrelik yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları başladı; ulaşım süresinin kısalması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:26
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, ilçe merkezinden Bilecik yoluna giriş istikametinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları başladı.

Yenişehir-Bilecik karayolunda geçtiğimiz aylarda tamamlanan çalışmaların ardından, ilçe merkezine kadar olan bölümde de düzenleme süreci başlatıldı. Özellikle uzun yıllardır gündemde olan Bilecik yolu, yapılan yatırımlarla birlikte bölge halkına büyük kolaylık sağladı.

Çalışmanın kapsamı

Arada kalan ilçe girişine kadar olan 1.800 metrelik yolda AK Parti Bursa İl Başkanımız ve milletvekillerimizin girişimi sonucunda yatırıma alınarak asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmaları yürütülüyor.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, yol çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilecik yolu yıllardır konuşuluyordu. Yenişehir-Bilecik arası 1 saati geçiyordu. Bugün hizmete girdi, 25 dakikalara düştü. Arada kalan ilçe girişine kadar olan 1.800 metrelik yolda AK Parti Bursa İl Başkanımız ve milletvekillerimizin girişimi sonucunda yatırıma alınarak çalışmalar başladı. Burada asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor. İnşallah bu yatırım da en kısa sürede ilçemize kazandırılacak."

Hedefler

Çalışmaların tamamlanmasıyla hem şehir içi ulaşımın rahatlaması hem de Yenişehir-Bilecik hattında trafik güvenliğinin artması hedefleniyor.

(FA-)

