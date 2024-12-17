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Yeşil Kampüs Festivali, Bolu'da Çevre Tırı ile Gençlere Ulaşıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali, Çevre Tırı ile gençlerin çevre farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:14
Yeşil Kampüs Festivali, Bolu'da Çevre Tırı ile Gençlere Ulaşıyor

Çevre Tırı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı, gençlerin çevre farkındalığını artırmak amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) "Yeşil Kampüs Festivali" düzenliyor.

Gölköy kampüsünde yapılan etkinliğe, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın yanı sıra birçok öğrenci de katıldı. Katılımcılar, "Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla başlatılan Çevre Tırı'nı ziyaret etti.

Bakanlık'tan Gençlere Önemli Mesajlar

Prof. Dr. Pirinççi, etkinlikte yaptığı açıklamalarda, Bakanlık ve Ajansın faaliyetlerini doğrudan gençlere anlattıklarını belirtti. Ayrıca, yaklaşan "Depozito Yönetim Sistemi" hakkında bilgi vererek, bu sistemin dünyada bir ilk olacağını vurguladı.

Pirinççi, "Gerek çevrenin korunması gerekse döngüsel ekonomiye katkı açısından, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un belirleyeceği tarihte sistemin tanıtımı yapılacak. Hangi illerde başlayacağı ve genel yayılımı hakkında ayrıntılar Bakanımız tarafından açıklanacak," dedi.

Geleceğe Yatırım

Pirinççi, öğrencilerin çevre koruma konusundaki ilgisinin kendileri için sevindirici olduğunu ifade etti ve bu adımların gelecekte genç nesillere fayda sağlayacağını kaydetti. Prof. Dr. Alişarlı ise BAİBÜ'nün çevreye duyarlı projeler geliştiren bir üniversite olduğunu belirtti.

Alişarlı, kampüste sıfır atık ile ilgili toplama alanları bulunduğunu, ilerleyen dönemlerde ise güneş enerji sistemi ile ilgili çalışmalar yapacaklarını belirterek, bu adımların bütçeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Çevre Tırı'nın Hedefi

Çevre Tırı, gençlerin çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" çerçevesinde ilk durağını Sakarya Üniversitesi'nde yaptı. Sıfır atık, geri dönüşüm ve deniz ekosisteminin önemi gibi konulara dikkat çeken Çevre Tırı, eğlendirici ve öğretici içerikler sunarak 9 ilde toplam 13 üniversitede öğrencilerle buluşmayı hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansınca, gençlerin çevre...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansınca, gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) devam ediyor. Gölköy kampüsündeki etkinliğe katılan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansınca, gençlerin çevre...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansınca, gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) devam ediyor. Gölköy kampüsündeki etkinliğe katılan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, açıklamada bulundu.

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