Yeşil mercimek bu yöntemle asla böceklenip bayatlamıyor! 5 adımda aylarca tazeliğini koruyacak

Birçok doktor baklagillerin sık tüketilmesini önermektedir, bu nedenle baklagillerin evde uygun şekilde saklanması çok önemlidir. Yeşil mercimek öne çıkıyor ve en popüler yiyeceklerden biri. Satın aldıktan sonra birkaç ay boyunca paketlenmiş yeşil mercimek yemeye devam etmek ve böceklenmelerden kaçınmak için bilmeniz gereken bazı ipuçları var. Peki baklagilleri paket halinde satın aldıktan sonra böceklenmeyi önlemek için ne yapabilirsiniz? Yeşil mercimeği uygun şekilde saklamanın adımları şunlardır;





- Mercimeği satın aldıktan sonra nemli bir yere koymayın. Tüm baklagiller için en önemli saklama koşulu, saklama ortamının serin ve aynı zamanda kuru olmasıdır.

- Yeşil mercimek her zaman hava geçirmez bir kapta saklanmalıdır. Hava geçirmez bir kapta saklamak böceklerin girmesini önleyecektir.

- Yeşil mercimeği saklarken mutklaka ışığa maruz kalmayan bir yer seçin.

- Baklagilleri saklamanın en iyi yollarından biri onları bez veya cam kavanozlarda saklamaktır. Yeşil mercimeği kavanozlara veya bez torbalara koymadan önce üzerine defne yaprağı veya sarımsak ekleyebilirsiniz.

-Diğer bir ipucu da mercimeğin üstüne tuz serpmektir. Bu yöntem mercimeklerin ıslanmasını önler ve daha uzun süreli taze kalmalarını sağlar.