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Yeşilçam'ın Unutulmaz İsimlerinden Tuncay Akça Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tuncay Akça, 60 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın sevilen ismi, dostları ve ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 18:36
Yeşilçam'ın Unutulmaz İsimlerinden Tuncay Akça Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tuncay Akça'nın Son Yolculuğu

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında vefat eden Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı. "Hababam Sınıfı" filmindeki "Bacaksız" karakteriyle tanınan Akça, sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle anıldı.

Hüzünlü Veda

Cenaze namazı, Şakirin Camii'nde ikindi vaktinde kılındı. Tuncay Akça'nın dostları ve "Hababam Sınıfı" filminde birlikte çalıştığı bazı oyuncular katıldı. Uzun süreli arkadaşı oyuncu Ahmet Arıman, Tuncay Akça'nın halk tarafından çok sevildiğini ve onunla 50 yıllık bir dostlukları olduğunu dile getirdi. Arıman, "'Bacaksız' bizim en tatlı şeker çocuğumuzdu. O kadar çok şey paylaştık ki. Şu anki durumumuz gerçekten acı verici," dedi.

Bir Kaybın Ardında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Tuncay Akça'nın genç yaşta kaybedilmesinin üzüntüsünü dile getirerek, "Beklemediğimiz bir ölüm. Mekanı cennet olsun. Yeşilçam sineması, bizlere aile duygusunu hissettiren sıcak bir ortam sağlıyordu. Tuncay Akça da bu ailenin önemli bir parçasıydı," şeklinde konuştu.

Tuncay Akça'nın Hayatı

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963'te Kastamonu'da doğdu. "Hababam Sınıfı" serisinde "Bacaksız" rolü ile tanınmasının yanı sıra, "Yol" filmindeki "Yusuf" karakteriyle de akıllarda kaldı. 1995-2002 yılları arasında "Bizimkiler" dizisinde manav Adem karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Akça, sinema kariyerini 11 yaşında başlamış olup, 43 yıl boyunca 100'den fazla yapımda rol aldı.

Kendi Hayal Dünyası

Tuncay Akça, 1975-1976 yıllarında ayakkabı boyacılığı yapmak amacıyla gittiği "Hababam Sınıfı" setinde bir tesadüf sonucu sinema dünyasına adım attı. O gün gülmesi ile kariyeri başladı. "Rahmetli Ertem Eğilmez, bana o kahkahanın peşinden geldi. Tesadüfi bir olayın bana yön verdiği bir hayatım oldu," ifadelerini kullanmıştı.

Son Sözleri

Akça, verdiği röportajlarda kendine özgü anlatımıyla bilinçli bir şekilde sinema hayatını paylaşmayı ihmal etmezdi. Onun büyülü dünyası cinayetsiz ya da sağlıksız bir sona hâkimiyet etmekten çok uzak, neşeli ve samimiydi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız"...

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız" lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı. Akça için Şakirin Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız"...

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız" lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı. Akça için Şakirin Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız"...

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız" lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı. Akça için Şakirin Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız"...

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız" lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı. Akça için Şakirin Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız"...

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız" lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı. Akça için Şakirin Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı.

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