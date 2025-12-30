Yeşilyurt’ta Yılbaşı Öncesi Denetimler Sıkılaştırıldı

Yeşilyurt Belediyesi Yılbaşı Öncesi Denetimleri Sıkılaştırdı

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Alışveriş hareketliliğinin arttığı bu dönemde marketler, kasaplar, fırınlar, pastaneler ve temel tüketim ürünlerinin satışının yapıldığı işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Kapsamlı Kontrollerde Öncelik Tüketici Güvenliği

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket ve kasa fiyatlarının uygunluğu, fiyat listeleri ve etiket görünürlüğü, ürün gramajlarının mevzuata uygunluğu ile depolama, üretim ve satış alanlarının standartlara uyumu titizlikle incelendi.

Ekipler, fahiş fiyat uygulamalarına karşı mücadele ederken vatandaşların sağlıksız ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşmaması için kesintisiz görev yapıyor. Bu çalışmalarla hem tüketici hakları korunuyor hem de işletmelerin fiyat etiketi yönetmeliğine uygun hareket etmesi sağlanıyor.

Uyarı, İdari İşlem ve Süreklilik

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı; mevzuata aykırı davranan iş yerleri hakkında ise idari işlem uygulandı. Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, yıl boyunca devam eden denetimlerin yılbaşı öncesi yoğunlaştığını, vatandaşların mağduriyet yaşamaması, sağlıklı ürünlere ulaşması ve ticari hayatın düzen içinde yürütülmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, "Hemşerilerimizin güvenli alışveriş yapması önceliğimizdir. Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyen işletmelere karşı gerekli adımlar atılırken, kurallara uygun çalışan esnaflarımız da desteklenmektedir. Toplum sağlığını önceleyen, tüketiciyi koruyan ve esnafı bilinçlendiren denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Yetkililer ayrıca zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını vurgulayarak, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirmelerini istedi. Böylece ilçe genelinde daha sağlıklı ve adil bir ticaret ortamı sağlanması hedefleniyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YIL ÖNCESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KOŞULLARDA ALIŞVERİŞ YAPABİLMESİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ DENETİMLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI.