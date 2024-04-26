Yetkililer sıcaklıkların artacağını açıkladı: Bu yaz yanacağız

Geçen yıl Türkiye’deki pek çok ilde, Haziran ve Eylül ayları arasında rekor sıcaklıklar yaşanmıştı. Türkiye’deki en yüksek sıcaklık Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 49.5 derece olarak ölçülmüştü. Küresel ısınmanın da etkisiyle yetkililer, bu sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'de beklenen yüksek sıcaklıkların etkileri üzerine bazı açıklamalarda bulundu.

Yapılan araştırmalara göre Türkeş, Türkiye’deki ortalama en düşük sıcaklıkların ve en yüksek sıcaklıkların, her geçen yıl biraz daha arttığını ifade etti. Sıcaklıkların 2023’ye ortalama 1.5 derece artmış olduğunu ifade eden Türkeş, bu oranın küresel sınma eşiğine denk olduğunu belirtti.

Yeni rekorlar yolda





Türkiye’de Mart ayındaki sıcaklığın mevsim normallerinin çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Murat Türkeş, bu yaz özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu’da rekor sıcaklıkların kaydedilmesini beklediklerini ifade etti.

Artan sıcaklıklarla yağış rejiminin de değişmesini beklediklerini belirten Türkeş, daha şiddetli yağışların bölgede etkili olabileceğine vurgu yaptı. Şiddetli yağışlarla birlikte su baskını ve sel gibi felaketlerde artış olabileceğini söyleyen Türkeş, kalıcı kar ve buzulların olduğu bölgelerde yaşanabilecek değişimlere de değindi. Sıcaklıkların bu hızla artması durumunda, Ağrı Dağı’nın tepesinde yer alan buzulun erimesi bekleniyor.

Öte yandan sıcaklıklardaki artışlar bu şekilde devam ederse, Türkiye’yi ciddi bir kuraklık tehlikesinin beklediği de ifade ediliyor.