Bist 100
9.905,26 1%
DOLAR
32,58 0,29%
EURO
35,02 0,11%
ALTIN
2.449,09 1,03%

Yetkililer sıcaklıkların artacağını açıkladı: Bu yaz yanacağız

Geçen yıl yaz aylarındaki kavurucu sıcaklıkların, bu yıl daha da artması bekleniyor. Yetkiler, sıcaklıkların rekor seviyesine ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:24
Yetkililer sıcaklıkların artacağını açıkladı: Bu yaz yanacağız

Geçen yıl Türkiye’deki pek çok ilde, Haziran ve Eylül ayları arasında rekor sıcaklıklar yaşanmıştı. Türkiye’deki en yüksek sıcaklık Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 49.5 derece olarak ölçülmüştü. Küresel ısınmanın da etkisiyle yetkililer, bu sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'de beklenen yüksek sıcaklıkların etkileri üzerine bazı açıklamalarda bulundu.

Yapılan araştırmalara göre Türkeş, Türkiye’deki ortalama en düşük sıcaklıkların ve en yüksek sıcaklıkların, her geçen yıl biraz daha arttığını ifade etti. Sıcaklıkların 2023’ye ortalama 1.5 derece artmış olduğunu ifade eden Türkeş, bu oranın küresel sınma eşiğine denk olduğunu belirtti.

Yeni rekorlar yolda

Yetkililer sıcaklıkların artacağını açıkladı

Türkiye’de Mart ayındaki sıcaklığın mevsim normallerinin çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Murat Türkeş, bu yaz özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu’da rekor sıcaklıkların kaydedilmesini beklediklerini ifade etti.

Artan sıcaklıklarla yağış rejiminin de değişmesini beklediklerini belirten Türkeş, daha şiddetli yağışların bölgede etkili olabileceğine vurgu yaptı. Şiddetli yağışlarla birlikte su baskını ve sel gibi felaketlerde artış olabileceğini söyleyen Türkeş, kalıcı kar ve buzulların olduğu bölgelerde yaşanabilecek değişimlere de değindi. Sıcaklıkların bu hızla artması durumunda, Ağrı Dağı’nın tepesinde yer alan buzulun erimesi bekleniyor.

Öte yandan sıcaklıklardaki artışlar bu şekilde devam ederse, Türkiye’yi ciddi bir kuraklık tehlikesinin beklediği de ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Beklenen indirim müjdelendi! Artık 2 TL'ye satılacak

Elektrikli süpürge ucuz fiyata raflarda! BİM 26 Nisan Cuma aktüel indirimi

Mevduat faizleri bugünkü karar ile coştu da coştu! Getiri 35.000 TL'ye fırladı

40-44 yaş ile emekliliğe onay çıktı! SGK'dan emeklilik bekleyenleri şenlendiren liste

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

İŞKUR KPSS'siz güvenlik görevlisi alımı yapacak! İş arayanlara müjde

Beklenen indirim müjdelendi! Artık 2 TL'ye satılacak

Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Elektrikli süpürge ucuz fiyata raflarda! BİM 26 Nisan Cuma aktüel indirimi

Evde limonata tarifiyle yaz günleri serin geçecek! Tek limonla litrelerce limonata

Emekliye ilaç gibi gelecek 12.000 TL ödeme! 3 banka anında hesaba yatıracak

40-44 yaş ile emekliliğe onay çıktı! SGK'dan emeklilik bekleyenleri şenlendiren liste

Trafikte bunu yapanlara 6.440 TL ceza! Bu ceza ocaklara incir ağacı dikecek

Bakanlıktan saat 11.00-16.00 uyarısı! Dışarı çıkan felaketle yüzleşecek

18 yaş üstüyseniz 7 Bin TL almaya hak kazandınız! Hakkınızı kaybetmeden başvurun

Mevduat faizleri bugünkü karar ile coştu da coştu! Getiri 35.000 TL'ye fırladı

Acil paraya sıkışan derin bir oh çekecek! Başvuran herkese 168 Bin TL yatıyor