Yılbaşında sevdiklerinize bu minik kurabiyelerden hediye edin! Hem lezzeti hem de görüntüsü mest edecek

Yılbaşında bu kurabiyeleri yaparak sevdiklerinizin yüzünü güldürebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILBAŞI KURABİYESİ

Yılbaşı sofralarınıza renk katmak istiyorsanız bu kurabiye tarifi tam size göre! Yılbaşı kurabiyesi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2,2-5 su bardağı un, 115 gram oda sıcaklığında tereyağ, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı toz zencefil; orta kısmı için 10-15 tane renkli akide şekeri. İlk olarak tereyağı kabarana kadar çırpılır.





Daha sonra şeker eklenir ve birleştirilir. Yumurta ve vanilya özü eklenir. Daha sonra un, kabartma tozu eklenerek eklenir ve hamur yoğrularak üstü kapatılarak bir gece buzdolabında bekletilir. Hamurun yarısı alınır ve tekrar yoğrulur. Yuvarlayarak kurabiyeler kesilir. 170 derece fırında 10 dakika pişirilir. Ortasına şeker koyulur ve tekrar 7 dakika pişirilir. Bir kurabiyenin içine sprinkles eklenir ve diğer kurabiye üstüne yerleştirilir. En üstüne de şeker şerbeti sürülür.