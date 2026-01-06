Yıldırım'a 100 Bin Metrekarelik Yeni Park 2026'da Açılacak

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2026 yılına yönelik ilçedeki yeşil alan projelerini kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yıl 1 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırıldığını hatırlatan Yılmaz, Değirmenönü Mahallesi'nde 100 bin metrekarelik yeni park projesinin 2026'da tamamlanacağını ve kısmen 2026 yazında kullanılır hale geleceğini söyledi.

2025-2026 Proje Dönemi ve Hedefler

Başkan Yılmaz, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'e yaptığı açıklamada, 2025 yılında yapılan, 2026'da yapımı devam eden ve tamamlanacak projeleri anlattı. Geride kalan 2025 yılında Yıldırım'daki yeşil alan miktarını iki katına çıkardıklarını belirtti.

Yılmaz, Gökdere Millet Bahçesi ve Vakıfdere Kent Parkı ile Balaban ve Cumalıkızık'taki büyük orman parklarının, Büyükşehir Belediyesi ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle şehre kazandırıldığını ifade etti. "Yazın Bursa'nın sıcağında herkesin gidip ailesiyle rahat bir nefes alacağı, huzur bulacağı yeşil alanlar oldu buralar," diye konuştu.

Fevziye Parkı, Hünkâr Korusu ve Küreklidere Çalışmaları

Yılmaz, Fevziye Parkı ve Hünkâr Korusu projelerinin de 2026 yılında tamamlanarak "Bursa'nın terası" olacağını vurguladı. Bölgedeki toprak kayması ve kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü, geçmiş dönemde bu alana ciddi bütçe ayrıldığını belirtti. Fevziye Parkı kısmının yaz aylarına yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca Küreklidere Şelalesi bölgesinde bir çocuk köyü kurulması yönünde çalışmaların bulunduğunu ve bu projenin şekillendiğini ekledi.

Yılmaz'ın açıklamaları, Yıldırım'da 2026 yılına kadar sürdürülecek yeşil alan ve park yatırımlarının yol haritasını ortaya koyuyor.

DEĞİRMENÖNÜ PARKI BURSA'NIN YENİ KALBİ OLACAK