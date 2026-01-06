Yıldırım'a 100 Bin Metrekarelik Yeni Park 2026'da Açılacak

Yıldırım'da Değirmenönü'ne 100 bin m² park geliyor; Fevziye Parkı, Hünkâr Korusu ve çocuk köyü projeleri 2026'da tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:42
Yıldırım'a 100 Bin Metrekarelik Yeni Park 2026'da Açılacak

Yıldırım'a 100 Bin Metrekarelik Yeni Park 2026'da Açılacak

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2026 yılına yönelik ilçedeki yeşil alan projelerini kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yıl 1 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırıldığını hatırlatan Yılmaz, Değirmenönü Mahallesi'nde 100 bin metrekarelik yeni park projesinin 2026'da tamamlanacağını ve kısmen 2026 yazında kullanılır hale geleceğini söyledi.

2025-2026 Proje Dönemi ve Hedefler

Başkan Yılmaz, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'e yaptığı açıklamada, 2025 yılında yapılan, 2026'da yapımı devam eden ve tamamlanacak projeleri anlattı. Geride kalan 2025 yılında Yıldırım'daki yeşil alan miktarını iki katına çıkardıklarını belirtti.

Yılmaz, Gökdere Millet Bahçesi ve Vakıfdere Kent Parkı ile Balaban ve Cumalıkızık'taki büyük orman parklarının, Büyükşehir Belediyesi ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle şehre kazandırıldığını ifade etti. "Yazın Bursa'nın sıcağında herkesin gidip ailesiyle rahat bir nefes alacağı, huzur bulacağı yeşil alanlar oldu buralar," diye konuştu.

Fevziye Parkı, Hünkâr Korusu ve Küreklidere Çalışmaları

Yılmaz, Fevziye Parkı ve Hünkâr Korusu projelerinin de 2026 yılında tamamlanarak "Bursa'nın terası" olacağını vurguladı. Bölgedeki toprak kayması ve kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü, geçmiş dönemde bu alana ciddi bütçe ayrıldığını belirtti. Fevziye Parkı kısmının yaz aylarına yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca Küreklidere Şelalesi bölgesinde bir çocuk köyü kurulması yönünde çalışmaların bulunduğunu ve bu projenin şekillendiğini ekledi.

Yılmaz'ın açıklamaları, Yıldırım'da 2026 yılına kadar sürdürülecek yeşil alan ve park yatırımlarının yol haritasını ortaya koyuyor.

DEĞİRMENÖNÜ PARKI BURSA'NIN YENİ KALBİ OLACAK

DEĞİRMENÖNÜ PARKI BURSA'NIN YENİ KALBİ OLACAK

DEĞİRMENÖNÜ PARKI BURSA'NIN YENİ KALBİ OLACAK

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteorolojiden Bayburt'a Don ve Çığ Uyarısı
2
Konya Ovası'nda Karsız Sezon: Hububat Tarları Don Tehlikesi
3
Kozan'da İşitme Cihazı Kayboldu: Buket Özgüneşli Mağdur
4
Kar Yağışı Gaziantep'te Çiftçinin Yüzünü Güldürdü: Antep Fıstığında Rekolte Umudu
5
Van-Özalp Kara Yolunda Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
6
Petek Genç'in Ladik Akdağ Gezileri Başladı
7
Denizli Nikfer Kayak Merkezi’nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları