Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Yozgat genelinde 2025 yılı içinde sahipli hayvanlara yönelik mikroçip uygulamaları sürdü. İl genelinde toplam 7 bin 548 sahipli hayvana mikroçip takıldı.

Uygulama Detayları

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 2025 yılı içinde 2 bin 217 kedi ve 5 bin 331 köpek mikroçiple kayıt altına alındı. Bu uygulama ile hayvanların kimliklendirilmesi sağlanarak, kaybolma ve terk edilme gibi olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Cezalar ve Yasal Uyarı

Yetkililer, sahipli hayvanlarını sokağa terk eden veya başıboş dolaştıran vatandaşları uyardı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu fiilleri işleyenlere 86 bin 358 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi gereğince, hayvanlarını kontrolsüz şekilde başıboş bırakan kişilerin 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası ile karşılaşabileceği belirtildi.

Yetkililer, hayvanların güvenliği ve toplum sağlığının korunması adına vatandaşların yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

