Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Yozgat genelinde 2025'te 2.217 kedi ve 5.331 köpeğe mikroçip takılarak toplam 7 bin 548 hayvan kayıt altına alındı; terk ve başıboşluk halinde yasal yaptırımlar uygulanacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:11
Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Yozgat genelinde 2025 yılı içinde sahipli hayvanlara yönelik mikroçip uygulamaları sürdü. İl genelinde toplam 7 bin 548 sahipli hayvana mikroçip takıldı.

Uygulama Detayları

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 2025 yılı içinde 2 bin 217 kedi ve 5 bin 331 köpek mikroçiple kayıt altına alındı. Bu uygulama ile hayvanların kimliklendirilmesi sağlanarak, kaybolma ve terk edilme gibi olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Cezalar ve Yasal Uyarı

Yetkililer, sahipli hayvanlarını sokağa terk eden veya başıboş dolaştıran vatandaşları uyardı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu fiilleri işleyenlere 86 bin 358 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi gereğince, hayvanlarını kontrolsüz şekilde başıboş bırakan kişilerin 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası ile karşılaşabileceği belirtildi.

Yetkililer, hayvanların güvenliği ve toplum sağlığının korunması adına vatandaşların yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA YOZGAT GENELİNDE 2025 YILI İÇERİSİNDE SAHİPLİ...

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA YOZGAT GENELİNDE 2025 YILI İÇERİSİNDE SAHİPLİ HAYVANLARA YÖNELİK MİKROÇİP UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR-

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA YOZGAT GENELİNDE 2025 YILI İÇERİSİNDE SAHİPLİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 14 Yaşındaki Ayşegül İçin Sınıfında Anı Köşesi
2
Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik
3
Bingöl'de Çığ Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Çağrı
4
Muş'ta Karasu Nehri Buz Tuttu: Gece Sıcaklığı Eksi 20 Dereceye Düştü
5
Tunceli'ye Çığ Uyarısı — Meteoroloji 13. Bölge
6
Patnos'ta Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi
7
Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları