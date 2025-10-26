YTB "Bir Dünya Edebiyat Ödülleri" Bursa'da sahibini buldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "Bir Dünya Edebiyat Ödülleri" töreni Bursa'da gerçekleştirildi. Etkinlik, Bayezid Paşa Medresesi Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı; yurt dışında yaşayan genç edebiyatçılar, uluslararası öğrenciler ve edebiyatseverler törene katıldı.

37 ülke, 105 genç yazar Bursa'da buluştu

Program öncesi konuşan YTB Başkanı Abdülhadi Turus, Bursa'nın kültürel altyapısından faydalanıp edebiyat dünyasına açılmak amacıyla dünyanın 37 ülkesinden 105 genç yazarı bir araya getirdiklerini söyledi. Turus, bu yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı olması sebebiyle 4. Uluslararası Genç Yazarlar Buluşmasını da 24-30 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenleyeceklerini belirtti.

Turus, "Bu vesileyle valiliğimize, Yıldırım Belediyesine ve Uludağ Üniversitesine teşekkür ediyoruz. İnşallah uluslararası çalışmalarımızı Bursa'nın tarihi mekanlarında yapmaya devam edeceğiz. İnşallah YTB olarak dünyanın dört bir tarafından Türkçe'de buluşan uluslararası genç yazarları yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Ödül kazanan genç kalemler

Öykü dalında birinciliğe layık görülen Kosovalı 19 yaşındaki Bennu Pacolari, Türkçe konuşmanın ve Türkiye'de olmanın kendisi için çok güzel olduğunu ifade etti.

Yarışmada ödül alanlar arasında yer alan Kazakistanlı Aidana Myrzabay ise 28 yaşında olduğunu ve Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı'nda doktora eğitimine devam ettiğini aktardı. Myrzabay, YTB'nin yalnızca eğitim imkanı sağlamakla kalmayıp gençlerin yazma serüvenine yol açan ve destekleyen bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Bu sene 'YTB Bir Dünya Edebiyat Ödülleri'nde 'öykü' kategorisinde uluslararası öğrenciler arasında ödüle layık görüldüm. Çok mutluyum, memnunum ve beni yazma serüvenimde her türlü destekleyen YTB'ye teşekkür ediyorum. Alanım Türkçe öğretimi olduğu için Kazakistan'da Türkçe öğrenen hedef kitleye Türkçe öğretmek, bu alanda kendimi geliştirmek ve ülkeme katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

Türkçenin önemi ve hedefler

Turus, programdaki konuşmasında Türkçeye verdikleri önemi vurgulayarak, "Çünkü biz biliyoruz ki Türkçe, sadece bir iletişim aracı değil, aidiyet, ruh, medeniyet dilidir. Bizim tarihimiz, düşüncemiz, inancımız, kültürümüz ve vicdanımız bu dilin kelimelerinde hayat bulur." ifadelerini kullandı.

Başkan Turus, Türk diasporası, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrencilerin Türkçenin farklı coğrafyalardaki temsilcileri olduğunu ve bu genç kalemleri keşfetmek, desteklemek amacıyla "YTB Bir Dünya Edebiyat Ödülleri" programını düzenlediklerini belirtti. Yarışmanın "En İyi Eser", "Deneme", "Öykü" ve "Şiir" kategorilerinden oluştuğunu hatırlattı ve ödül kazananları tebrik etti.

Etkinlikte ayrıca Telve, Bağlar ve Her Boydan dergilerine katkıda bulunan genç yazarlar konuşmalar yaptı, şiirler okundu. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Emine Yavuz Gözgeç'in konuşmalarıyla devam eden tören, yarışmayı kazanan genç yazarlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

