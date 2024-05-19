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Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde! Pegasus bu kadrolara yeni personel alımı yapacak

Pegasus personel alımı yapacak. Yüksek maaşlı personel alımında belirlenen kadrolara istihdam sağlanacak. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 19.05.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 23:21
Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde! Pegasus bu kadrolara yeni personel alımı yapacak

En popüler havayollarından biri olan Pegasus, birçok farklı unvana sahip çalışanları işe alacağını duyurdu. Pegasus, ilgili işe alım ilanlarına göre Misafir Hizmetleri Memuru, Uçak Yükleme İşçisi, Dokümantasyon ve Raporlama Destek Uzmanı, Mekanik Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Kaporta Teknisyeni ünvanları kapsamında personel alımı yapacaktır. Başvuru sahiplerinin spesifik gereklilikleri dikkatlice değerlendirmeleri gerekmektedir.

Pegasus Personel Alımında İllere Göre Dağılım

Pegasus bu kadrolara yeni personel alımı yapacak

Pegasus Personel Alım Koşulları

Uçak Yükleme Personeli Alım Şartları

- En az ilkokul mezunu,

- B/C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabilme becerisine sahip olmak önceliklidir,

- 3 vardiyalı çalışma programına uyum sağlayabilen,

- Erkek adaylarda, askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik hizmetini en az 2 yıl tecil etmiş olması,

- Gruplar halinde çalışmaya eğilimi olan,

- Anadolu Yakasında ya da Gebze'de ikamet eden,

Pegasus sana neler sunuyor?

Birinci derece aile bireylerine yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet

Bekar çalışanlar için +1 tek kişilik kimlik izni

Uçuş dışı destinasyonlara anlaşması olan havayollarında uçuş indirimi imkanı

Özel sağlık sigortası (eş ve çocukları kapsar)

Yemek kartı

Sosyal aktivite kulüpleri (yelken, koşu, tiyatro, basketbol, ​​voleybol, futbol, ​​kaya tırmanışı, e-spor kulübü)

Spor salonu

Kadın çalışanlara yönelik kreş (İstanbul, İzmir, Antalya)

Performansa dayalı prim

Servis imkanları

23.547 TL Net maaş + ikramiye

Misafir Hizmetleri Memuru Alım Şartları

- Türk vatandaşı olunması,

- En az lise mezunu,

- Vardiya sistemine göre çalışabilecek,

- İyi derecede İngilizce bilen, ve tercihen ikinci yabancı dil ,

- MS Office uygulamalarına hakim,

- Güçlü insan becerileri ve iletişim becerileri olan,

- Müşteri odaklı hizmet anlayışı sahibi olması,

- Sorumluluk duygusuna ve takım çalışmasına sahip olmak,

- Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl askerlik tecil etmiş olmaları gerekmektedir.

- Anadolu yakasında oturan veya ikamet edecek olan,

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Pegasus çalışanlarının işe alım başvuruları https://www.kariyer.net/firma-profil/pegasus-havayollari-a-s-7740-32618 İşe Alım sayfasından online olarak yapılmaktadır.

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