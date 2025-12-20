Yüksekova’da Buz Sarkıtları 2 Metreyi Aştı

Son bir ayın etkisi yaşamı olumsuz etkiledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle oluşan buz sarkıtları 2 metreyi geçti. İlçede son bir ay içinde etkili olan soğuk hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi; ilçe adeta buz kesti.

Evlerin çatılarından uzanan buz sarkıtlarının boyları yer yer 2 metreyi aşarken, ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yollarda zorlu şartlar altında aralıklı olarak karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları, ulaşımın aksamaması için kritik öneme sahip.

