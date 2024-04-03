Yumuşatıcısız mis gibi kokan çamaşırların sırrı! Kokusu tüm mahalleye yayılacak

Temizlik ve hijyen için çamaşır makinesi vazgeçilmez yardımcı haline gelirken bazen yıkama sonrası kıyafetlerinizde istediğiniz gibi kokusu olmuyor. Buna karşılık ise çamaşır makinesinden çıkan kıyafetlerin güzel kokması için 5 öneri haberimizde.



ÇAMAŞIRLARIN GÜZEL KOKMASI İÇİN YAPILACAKLAR

-Doğru deterjan seçimi başlıca faktör olurken kullanılan deterjanın kalitesi kokusunu etkiler. Kaliteli ve hoş kokunun uzun süre kalması için deterjan seçimine dikkat.

- Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra hızlı bir şekilde kurutmanız, kötü kokuların oluşmasını engelleyecektir. Ortam müsait ise çamaşırların açık havada kurutulması öneriliyor.

-Yıkama esnasında çamaşır makinesi koku giderici ürünler eklenirken çamaşırlarınızın da güzel kokmasını sağlar.

-Çamaşır makinesi temizliğine özen gösterilerek temiz kokuların kalitesini artırır. Kötü kokuların ve bakterilerin oluşması engellenir.

-Çamaşır makinesinde kullanılacak program doğru seçilerek kıyafetlerinizi temiz ve güzel kokmasını sağlar. Düşük sıcaklıkta uzun süreli yıkama koku oluşumu engeller.

