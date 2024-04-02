Yunan adaları için kapıda vize uygulaması başladı

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmaya göre, Türkiye kıyılarına yakın olan 10 Yunan adasında, kapıda vize uygulaması başladı. Türkiye’den giden vatandaşlar, kapıda 60 euro ödeyerek, 7 günlük vizeye sahip olacaklar.



Yunanistan’a ait olan ve kapıda vize ile seyahat edilebilecek adalar arasında, Midilli, Rodos, Sakız, Limni, Sisam, İstanköy, Meis, İleryoz, Dömbeki ve Kalimnos adaları bulunuyor.

Kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek olan kişilerin pasaport kontrolü yapılacak ve parmak izi kayıtları da alınacak. Kişiler, kapıda 60 euro ödeyerek, 7 gün boyunca, belirlenen Yunan adalarını gezebilecek. Böylece vatandaşların tekrar Schengen vizesine başvurmasına gerek kalmayacak.