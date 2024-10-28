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Yüreklere Umut Vakfı'nın Hatay'daki Destek Faaliyetleri

İzmir depreminde oğlunu kaybeden bir babanın kurduğu vakıf, Hatay'a ulaşarak öğrencilere destek oldu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:56
Yüreklere Umut Vakfı'nın Hatay'daki Destek Faaliyetleri

Yüreklere Umut Vakfı'nın Hatay'daki Faaliyetleri

İzmir'in Defne ilçesinde Kazım Karabekir Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphane, Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) sayesinde açıldı. Bu iyilik hareketi, 30 Ekim 2023 tarihinde İzmir depreminde kaybedilen çocukların anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirildi.

Oğuz Perincek'in Öncülüğünde Yardım Faaliyetleri

Depremde 7 yaşındaki oğlu Umut'u kaybeden elektrik elektronik mühendisi Oğuz Perincek, vakfı kurarak afetzedelere yardım etmeye karar verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde gerçekleştirilen çalışmalarda, Hatay’a da uzanan destek faaliyetleriyle çocuklara kırtasiye malzemeleri ve kitaplar ulaştırıldı.

Çocukların Gülümsemeleri Umut Oluyor

Defne'deki konteyner kentlerde kalan çocuklara kitap ulaşımı sağlayan Perincek, İskenderun'daki Suçıkağı Paşakaraca İlkokulu/Ortaokulu'na da birçok kırtasiye malzemesi hediye etti. Defne'deki kütüphane, yaklaşık 2 bin kitap ile donatılacak ve 30 Ekim'de öğrencilerin kullanımına açılacak.

Umut'un Anısını Yaşatmak

Oğuz Perincek, çocuklara yardımda bulunmanın kendisine de bir nebze teselli verdiğini dile getirirken, "Onlardaki gülüş ve pozitif enerji bize yansıyor. Oğlumu kaybettim ama başka çocukları mutlu ettiğimizde acımız hafifliyor." ifadelerini kullandı. Yardım çalışmalarının devam edeceğini belirten Perincek, İzmir depreminin 4. yılında Hatay'da olmayı tercih ettiklerini vurguladı.

Elektrik elektronik mühendisi Oğuz Perincek'in İzmir depreminde yaşamını yitiren oğlu adına...

Elektrik elektronik mühendisi Oğuz Perincek'in İzmir depreminde yaşamını yitiren oğlu adına kurduğu Yüreklere Umut Vakfınca (YUVA) Hatay'daki öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapıldı, bir okula kütüphane kazandırıldı.

Elektrik elektronik mühendisi Oğuz Perincek'in İzmir depreminde yaşamını yitiren oğlu adına...

Elektrik elektronik mühendisi Oğuz Perincek'in İzmir depreminde yaşamını yitiren oğlu adına kurduğu Yüreklere Umut Vakfınca (YUVA) Hatay'daki öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapıldı, bir okula kütüphane kazandırıldı.

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