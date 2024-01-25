Zabıta olmak isteyenler için yeni fırsat! Lise mezunu ve KPSS 55 puan ile zabıta alımı başladı: İşte başvuru detayları

SULTANGAZİ BELEDİYESİ 30 ZABITA MEMURU ALIYOR

Sultangazi Belediyesi, 30 zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. İlan, 25 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvuru süreci ise aynı gün başladı ve 8 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, istenen belgelerle birlikte başvurularını şahsen Sultangazi Belediye Başkanlığı’na (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) yapacaklar.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Sultangazi Belediyesi, 30 zabıta memuru alımı için farklı eğitim düzeylerine ve mesleklere göre personel alımı yapacak. Alınacak personellerin kadro dağılımı şöyle:





Lise Mezunu: 20 Zabıta Memuru,

Ön Lisans Mezunu: 10 Zabıta Memuru,

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sultangazi Belediyesi personel alımı için adaylardan bazı genel ve özel şartlar aranıyor. Genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtiliyor. Bu şartlar şunlar:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Özel şartlar ise alınacak personellerin eğitim, KPSS ve mesleki yeterlilikleri ile ilgili. Bu şartlar şöyle:

Lise mezunu zabıta memurları için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) KPSSP94 puan türünden en az 55 puan almış olmak, erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, yapılacak sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Ön lisans mezunu zabıta memurları için; en az ön lisans mezunu olmak, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) KPSSP93 puan türünden en az 55 puan almış olmak, erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, yapılacak sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?





Sultangazi Belediyesi personel alımı için başvuru süreci 25 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 8 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, istenen belgelerle birlikte başvurularını şahsen Sultangazi Belediye Başkanlığı’na (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) yapacaklar. Başvuru formu ve istenen belgeler haberin sonunda yer alıyor.