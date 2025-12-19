DOLAR
Zamanın Ustaları'ndan İlk Görüntüler: Bitlis’in Kadim Zanaatleri Beyaz Perdede

Bitlis'in son ustalarını anlatan Zamanın Ustaları belgeselinden ilk görüntüler yayınlandı. Yönetmen Gözde Sunal, senarist Ömer Yıldırım, görüntü yönetmeni Adem Yeşilay görev alıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:15
Zamanın Ustaları'ndan İlk Görüntüler: Bitlis’in Kadim Zanaatleri Beyaz Perdede

Zamanın Ustaları'ndan İlk Görüntüler: Bitlis’in Kadim Zanaatleri Beyaz Perdede

Bitlis’in kadim el sanatlarını ve bu zanaatlara ömrünü adamış son ustalarını konu alan Zamanın Ustaları (Masters of Time) belgesel sinema projesinden merakla beklenen ilk görüntüler yayınlandı. Yapım, ilham veren görselliğiyle kentin kültürel mirasına odaklanıyor.

Kadro ve Yapım

Yönetmen Gözde Sunal (İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve akademisyen) yönetmenliğini üstlendi. Filmin senaryosu Sunal ile birlikte, Japonya'dan "En İyi Senaryo ve Orijinal Fikir" ödülü alan ve 2025'te Amerika'da "En İyi 50 Yazar" arasına seçilen Ömer Yıldırım tarafından kaleme alındı. Görüntü yönetmenliği ise ödüllü reklam yönetmeni Adem Yeşilay tarafından yapıldı.

Ustalar ve İşlenen Zanaatlar

Belgesel; Adilcevazlı baston ustası Cumali Birol (UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görüldü), Harik'in son temsilcisi Haydar Yılmaz, Ahlat taşı işçiliğinin temsilcisi Emre Nacaroğlu ve Ahlat bastonculuğunun önemli isimlerinden Refa Gökbulak gibi Bitlis’in son ustalarının zanaat yolculuklarını beyaz perdeye taşıyor.

Sinemanın Dili ve Teması

Film yalnızca bir zanaat anlatısı olmanın ötesine geçiyor; sabır, zaman ve miras kavramlarını sorgulayan, taşın, ahşabın ve hariğin usta ellerde nasıl bir sanat eserine dönüştüğünü şiirsel bir dille aktaran bir yapım olarak tanımlanıyor.

Gözde Sunal projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Amacımız, yalnızca unutulmaya yüz tutmuş meslekleri belgelemek değil; bu topraklardaki sessiz emeği evrensel bir sinema diliyle dünyaya duyurmaktı. Bir ustanın çekici indirirken hissettiği duyguyu, dünyanın diğer ucundaki izleyiciye de hissettirmek istedik. Bu film, Bitlis’ten dünyaya açılan bir kültür köprüsüdür"

Senarist Ömer Yıldırım ise filmin felsefesini şu sözlerle özetledi: "Bizim hikâyemiz, maddeyle savaşanların değil, onunla dans edenlerin hikâyesi. Bir ömür verip sonsuzluktan bir an çalmanın peşine düştük. Ustalarımızın taşa ve zamana attığı imza asla silinmeyecek; bu film, o imzanın tanığıdır."

Uluslararası Hedef ve Destekçiler

Uluslararası film festivallerinde Türkiye’yi temsil etme hedefiyle yola çıkan yapım, özgün anlatımı ve güçlü görsel dünyasıyla önümüzdeki aylarda dünyanın prestijli festivallerinde yarışmayı amaçlıyor. Projenin hayata geçirilmesinde Bitlis Valiliği, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının vizyoner desteklerinin belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

