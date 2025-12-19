DOLAR
Patnos Belediyesi 7/24 Sahada: Kar, Altyapı ve Yol Çalışmaları

Patnos Belediyesi, kar ve kış şartlarına rağmen 7/24 sahada; temizlik, yol onarımı ve altyapı/kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:38
Patnos Belediyesi 7/24 Sahada: Kar, Altyapı ve Yol Çalışmaları

Patnos Belediyesi 7/24 sahada

Belediye ekipleri karla mücadele ile altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Patnos Belediyesi, kar ve kış şartlarına rağmen ilçe genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu hava koşullarına rağmen sahada görev yapan ekipler, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra altyapı ve kanalizasyon çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeye bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmaları yürütürken; bozulan yollarda bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ise altyapı ve kanalizasyon hatlarında bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yaparak olası arızaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Park ve yeşil alanlarda kış şartlarına uygun düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle altyapı hizmetlerinin aksamaması adına ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Patnos Belediyesi yetkilileri, kar kış demeden vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, altyapı kaynaklı sorunları en aza indirmek ve hizmetlerin kesintisiz devam etmesini sağlamak amacıyla ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu ifade etti.

Belediye, ilçe genelinde planlı ve programlı çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

