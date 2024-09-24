Zeki Müren 28. Yılında Bodrum'da Anıldı

Zeki Müren'in Anısına Bodrum'da Konser Düzenlendi

Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Zeki Müren, vefatının 28. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen özel bir konserle hatırlandı.

Öğretici Destekler ile Gerçekleşen Etkinlik

Sanatçının vasiyetine uygun olarak mal varlığını bağışladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) önderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi katkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro'da unutulmaz bir konser gerçekleştirildi.

Sanatçılar Sahne Aldı

Konserin sunuculuğunu üstlenen Hakan Bilgin, müzikseverlere keyifli anlar yaşatırken, sanatçılar Umut Akyürek ve Hakan Aysev de Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde performans sergiledi.

Dinleyicilerin Coşkusu

"Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'in eserleri, binlerce hayranı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve dinleyiciler şarkılara eşlik etti. Aysev ve Akyürek, sahnede gerçekleştirdikleri konuşmalarda gecede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Önemli İsimler Konsere Katıldı

Konserde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve eski devlet bakanı İmren Aykut gibi önemli isimler de konseri ilgiyle dinledi.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 28'nci yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde verilen konserde şarkılarıyla anıldı. Gecede sanatçı Hakan Aysev, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.