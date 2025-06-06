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Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı'nda 2 bin 300 ziyaretçiyi ağırladı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 15:56
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Zeugma Mozaik Müzesi'nde Bayram Coşkusu

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde büyük bir hareketlilik yaşadı. Müzeye bugün gerçekleştiren ziyaretçilerden yaklaşık 2 bin 300 kişi, 7 saatlik süre zarfında bu muhteşem kültürel mirası keşfetmek için kapıdan girdi.

Güneydoğu Turizminin Gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen müze, dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer almakta ve Güneydoğu turuna çıkan turistlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Ziyaretçiler, ünlü Çingene Kızı mozağine ek olarak, Roma dönemine ait eserler ve tarihi çeşmeleri de inceleme fırsatı buluyor.

Turistlerin İlk İzlenimleri

Trabzon'dan gelen Aytaç Boz, müzeye dair duygularını şu şekilde ifade etti: "Gerçekten muhteşem, tarihi bir eserin bu şekilde tanıtılması çok güzel ve başarılı. Tadilatı da çok güzel olmuş. Orijinal şekilde muhafaza edilmiş. Burayı medyadan, internetten görüyordum. Çingene Kızı mozaiğini duymuştum ama ilk defa gezmeye geldik." Eşi Gülbek Boz ise gezinin etkileyici olduğunu belirterek, "Sanat anlamında çok güzel buldum, özellikle hayvan figürleri dikkatimi çekti," dedi.

İstanbul'dan gelen Efe Anatça ise Çingene Kızı'nı görmek için müzeye geldiğini belirterek, "Burada olmak ve bunu görmek çok güzel. İstanbul'un kalabalığından kaçıp, bu tür yerleri gezmek birebir deneyimlemek harika," şeklinde konuştu.

Gaziantep'te "Çingene Kızı" başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik...

Gaziantep'te "Çingene Kızı" başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde hareketlilik yaşanıyor.

Gaziantep'te "Çingene Kızı" başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik...

Gaziantep'te "Çingene Kızı" başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde hareketlilik yaşanıyor.

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