Zeytinli Sıfır Atık Köyü Mardin'de Yeşil Dönüşümü Hedefliyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytinli Sıfır Atık Köyü Projesi, 18 ay sürecek çalışmalar ve 800 zeytin fidanıyla kırsalda sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:39
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zeytinli Sıfır Atık Köyü Projesi, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda adımlarını sürdürüyor. Proje, Yeşilli ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde köklü bir kırsal dönüşüm yaklaşımıyla uygulanıyor.

Projenin kapsamı ve destekleri

Proje, Avrupa Birliği Hibe Programına yapılan başvuru ile beraber; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ajansı tarafından destekleniyor. Toplam 18 ay sürecek kapsamlı çevre ve kalkınma girişimi olarak planlandı.

Uygulamalar ve saha çalışmaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde yürütülen projede, 800 adet zeytin fidanı mahalle sakinlerine dağıtıldı. Fidanlar; ev bahçeleri, okul, taziye evi ve cami avluları ile mezarlık alanları gibi ortak kullanım alanlarına dikildi. Bu uygulama ile yeşil alanların artırılması, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hedefler ve beklentiler

Proje kapsamında kırsalda sıfır atık yönetim modelinin kurulması, yerel paydaşların kapasitesinin artırılması ile kadınlar ve gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca proje; yenilenebilir enerji destekli pilot uygulamalar, eğitim ve farkındalık çalışmaları, atıktan üretime yönelik sosyal girişimcilik faaliyetleri ve yağmur suyu hasadı sistemleri ile bölgesel bir örnek olmayı hedefliyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Zeytinli Mahallesi'nin, Türkiye’nin örnek sıfır atık köyleri arasında yer alması planlanıyor.

