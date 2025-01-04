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Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Ziraat Bankası, 2025 yılı için giyim ve market alışverişlerine yönelik kampanyalarını duyurdu. 1500 TL'ye kadar kazanç fırsatı!

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:43
Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

7 Şubat’ta 1500 TL Ödeme Geliyor!

2025 yılı kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bankalar, özellikle Ocak ayına özel kampanya revizasyonlarıyla öne çıkmaya çalışıyor. Bu çerçevede, Ziraat Bankası tarafından açıklanan ve Bankkart kullanıcılarına özel dikkat çekici kampanyalar söz konusu.

Giyim ve Ayakkabı Alışverişinde Kazanç!

Ziraat Bankası, Ocak ayı boyunca geçerli olan iki ayrı kampanya ile hem gardırobunuzu yenileme hem de alışverişlerinizi daha keyifli hale getirme fırsatı sunuyor. Bankkart ile giyim ve ayakkabı alışverişlerinizde, 1.000 TL’ye varan Bankkart Lira kazanma imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında, Bankkart sahipleri belirli alışveriş tutarlarına ulaşarak 250 TL veya 500 TL değerindeki hediyeler kazanma hakkına sahip oluyor.

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Kampanya Koşulları

Toplam 1.000 TL Bankkart Lira kazanabilmek için, giyim ve ayakkabı sektöründeki üye işyerlerinde farklı günlerde alışveriş yapılması gerekiyor. Örneğin, 2.500 TL ile 4.999 TL arasındaki alışverişlerinizde 250 TL, 5.000 TL ve üzerindeki alışverişlerinizde ise 500 TL değerinde Bankkart Lira kazanma fırsatı mevcut.

Metro Market Alışverişlerinde Ekstra Kazanç

Ziraat Bankası'nın diğer bir kampanyası ise Metro Market ile gerçekleştiriliyor. 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL, 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 500 TL Bankkart Lira kazandırılıyor. Katılım için Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden gerekli işlemler yapılması gerekiyor.

Kampanya sonucunda 7 Şubat 2025 tarihinde kazanılan miktarların yükleneceği Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Toplamda 500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma imkanı sunan bu kampanya, alışverişlerinizi daha kazançlı hale getirmeyi hedefliyor.

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