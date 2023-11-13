Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı yapıyor! Adaylardan KPSS şartı aranmayacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne seksen bir işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki başvuru detayları neler? Tüm detaylar haberimizde.

SEKSEN BİR İŞÇİ ALIMI DUYURUSU YAPILDI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, personelin çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli olarak istihdam edileceği belirtildi. Duyuruya göre başvurular bugünden itibaren başlıyor. Sözleşmeli personelin istihdam esaslarına göre işe alınacak pozisyonlar; büro personeli, şoför, hasta bakıcı, gassal, hizmetli, teknisyen, tekniker, psikolog, fisyoterapist, hemşire, veteriner, sağlık teknikeri, cankurtaran, odytolog, diyetisyen ve eczacı. Başvuru bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş (tecilli) olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.





657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

Üniversitemiz hastanesinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

İlanlara başvurular e-Devlet Kapısı aracılığıyla, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr web sitesi ​​üzerinden kabul edilecektir. . Başvurular 10-24 Kasım tarihleri ​​arasında kabul edilecek.