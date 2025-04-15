Zonguldaklı Çift 40. Evlilik Yıl Dönümünü Düğünle Kutladı

Zonguldak'ta yaşayan Gülten (59) ve Muammer Demirezen (59) çifti, 40. evlilik yıl dönümlerini anlamlı bir düğün merasimiyle kutladı. Aile değerlerine dikkat çekmek ve gençlere örnek olmak amacıyla düzenlenen bu özel etkinlik, Alaplı ilçesinde gerçekleşti.

Yeni Siteler Mahallesi'ndeki salonda gerçekleşen düğün merasimine, çiftin yakınları ve davetlilerin yanı sıra Kaymakam Selçuk Köksal, İlçe Emniyet Müdürü Baki Acar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İbrahim Guzgun, İlçe Müftüsü Yılmaz Çelik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü görevlileri katıldı. Müftü Çelik'in dua ettiği programda, çift pasta kesip dans etti.

Ailelerin Rolü Üzerine Vurgular

Kaymakam Selçuk Köksal, merasimde yaptığı konuşmada, güçlü devletlerin ancak güçlü aileler üzerine inşa edilebileceğini vurguladı. Gençlerin sağlam ailelerde yetişmesinin önemine de dikkat çeken Köksal, "Ailelerde huzur yoksa, toplumda huzurdan, barıştan, kardeşlikten bahsetmek o kadar zayıf olur. Aileler, insanın sığınak noktasıdır," diye belirtti.

Köksal, Muammer Demirezen'in kendisine yaptığı ziyareti aktararak, "Muammer Bey, boşanmaların artışından dolayı kaygı duyduğunu ifade etti. Gençlerimize mutlu aile portresini göstererek, evlilik kurumuna sahip çıkmalarını istiyoruz," dedi. Çifte sağlık ve uzun ömür dileyen Köksal, tüm ailelere ömür boyu sürecek evlilikler temennisinde bulundu.

Topluma Örnek Olma Arzusu

Muammer Demirezen, topluma örnek olma arzusunda bulunduklarını ve ailenin önemini vurgulamak istediklerini ifade etti. "Yuva kolay kurulmuyor, gençler yuvalarına sahip çıksınlar. 40 yıldır mutlu yaşayan bir aileyiz ve dostlarımızın da bunu görmesini istiyoruz," diye konuştu.

Gülten Demirezen ise, gençlerin yuvalarına sahip çıkmaları gerektiğini, kendilerinin bunu başardığını dile getirdi.

Zonguldak'ta yaşayan çift, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla 40. evlilik yıl dönümlerinde düğün merasimi düzenledi. Alaplı ilçesinde yaşayan, 3 çocuk ve 3 torun sahibi Gülten ve Muammer Demirezen çifti, programda dans etti.

Zonguldak'ta yaşayan çift, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla 40. evlilik yıl dönümlerinde düğün merasimi düzenledi. Alaplı ilçesinde yaşayan, 3 çocuk ve 3 torun sahibi Gülten ve Muammer Demirezen çifti, programda dans etti.