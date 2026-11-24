denizli'de 24 kasım kutlamaları ve törenin açılışı:

Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Denizli'de düzenlenen etkinlikler, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve protokol üyelerinin katıldığı çelenk töreninin ardından kutlamalar Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde sürdü.

programın içeriği ve konuşmalar:

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı; daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım mesajı etkinlikte okundu. Törene, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, il protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

aday öğretmen yeminleri, emekli öğretmenlere belgeler ve kapanış:

Program kapsamında adaylıkları kaldırılan öğretmenler öğretmenlik yemini ederek mesleğe bağlılıklarını resmen ilan etti. Uzun yıllar eğitim hizmetinde bulunan ve emekliye ayrılan öğretmenlere ise protokol üyeleri tarafından Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi. Kutlama, Merkezefendi Nalan Kaynak Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği "Öğretmen Olmak" adlı gösteri ile sona erdi; törende eğitim camiasının emek ve fedakârlıkları bir kez daha vurgulanıp kutlamanın gururu birlikte paylaşıldı.

DENİZLİ’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE MESLEK YEMİNİ EDEN ADAY ÖĞRETMENLER MESLEĞE BAĞLILIKLARINI İFADE ETTİ.