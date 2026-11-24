5. ulusal bahçelievler kitap fuarı:

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı, 27 Kasım-6 Aralık 2026 tarihleri arasında Bahçelievler Kongre Merkezi nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Bu yıl fuar, 'Çocuk ve Aile' temasıyla planlandı ve çocuklara kitap sevgisi kazandırmak ile ailece okuma alışkanlığını desteklemeyi amaçlıyor.

katılımcılar ve yayın çeşitliliği:

Fuar boyunca 100'den fazla yayınevi ve 100'ün üzerinde yazar okurlarla buluşacak. Çocuk kitapları, edebiyat, bilim, sanat, kişisel gelişim ve araştırma eserlerinden oluşan geniş seçki her yaştan okura yönelik içerik sunuyor. Organizasyonda toplam 1 milyon kitap ziyaretçilere sunulacak.

etkinlik programı ve ziyaretçi hedefi:

Fuar programında imza günleri, yazar söyleşileri ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Resmî açılış töreni 27 Kasım 2026 Cuma saat 15.00 te Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve fuar 6 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak. Geçen yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlayan fuarın bu yılki hedefi 2 milyon ziyaretçi olarak açıklandı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kitapların insanlığın ortak hafızası olduğunu vurgulayarak kültürel mirası okurlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Fuar, özellikle çocuklara yönelik programlarla ailelerin bir arada katılabileceği etkinlikler sunmayı hedefliyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 5. ULUSAL BAHÇELİEVLER KİTAP FUARI, 27 KASIM-6 ARALIK 2026 TARİHLERİ ARASINDA KAPILARINI AÇACAK.