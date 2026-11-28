Tören ve uğurlama:

Manisa’nın Selendi ilçesinde vefat eden 59 yaşındaki diş tabibi Ahmet Doğraroğlu, mesai yaptığı kurum ve kent sakinlerinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Önce evinde helallik alınan Doğraroğlu için daha sonra görev yaptığı Selendi Devlet Hastanesi’nde anma töreni düzenlendi.

Törende, hastane protokolü ve sağlık çalışanları hazır bulundu. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Ata Çerkezoğlu kısa bir konuşma yaparak Doğraroğlu’nun mesleki yaşamına ve ailesine başsağlığı diledi. Konuşmanın ardından törene katılanlarla birlikte dua edildi ve anma programı sonlandırıldı.

Katılımcılar ve tepkiler:

Doğraroğlu’nun eşi, Selendi Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı İlknur Doğraroğlu, ve bir çocuk babası olduğu belirtilen merhumun yakınları törene katıldı. Belediye ve siyasi parti temsilcileri de acıyı paylaşmak üzere hazır bulundu.

Cenaze törenine Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Mustafa İzci, Yeni Parti Selendi İlçe Başkanı Zeki Özkan ve MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Genç ile mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılarak aileye destek verdi.

Hastanedeki anma programının ardından cenaze, törenin devamı için Selendi Merkez Çarşı Camisine götürüldü. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrası, Doğraroğlu dualar eşliğinde Selendi Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Yakınları ve mesai arkadaşları törende duygusal anlar yaşarken, katılımcılar merhumun ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Doğraroğlu’nun mesleki bağlılığı ve ilçede bıraktığı iz törene katılanlar tarafından sıkça anıldı.

MANİSA'NIN SELENDİ İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN 59 YAŞINDAKİ DİŞ TABİBİ AHMET DOĞRAROĞLU, GÖREV YAPTIĞI SELENDİ DEVLET HASTANESİ'NDE DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.