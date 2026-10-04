Bozdoğan'da arıcıların kovan kayıtları yenileniyor

çalışmanın amacı:

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yürütülen saha çalışmaları, arıcılık faaliyetlerinin güncel veriyle takip edilmesi ve desteklerin doğru dağıtılmasını sağlamak amacıyla sürüyor. Arılı Kovan Desteği kapsamında yapılan tespitlerde, üreticilerin kovan bilgileri kontrol edilip kayıtları güncelleniyor. Bu süreç, destekleme öncesi doğrulama ve idari düzenlemelerin sağlanması için kritik önem taşıyor.

saha çalışmaları ve uygulama yöntemleri:

Çalışmaları Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yürütüyor. Ekipler sahada kovan sayılarını ve yerlerini inceleyerek üreticilerin beyanlarıyla karşılaştırma yapıyor, eksik veya eski kayıtları güncelliyor. Kontroller sırasında kovanların kayıtlı, izlenebilir ve düzenli tutulmasına yönelik işlemler uygulanıyor. Bu adımlar, destek başvurularının doğruluğunu artırmayı ve olası uyuşmazlıkları önlemeyi hedefliyor.

beklenen sonuçlar:

Saha çalışmalarının tamamlanmasıyla üreticilerin destek süreçlerinden daha etkin yararlanması amaçlanıyor. Güncellenmiş kayıtlar sayesinde ödemelerin ve desteklerin hedefe ulaşması, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin daha düzenli takip edilmesi ve sektörün şeffaflığının artması bekleniyor. Müdürlüğün devam eden çalışmaları, ilçe genelindeki arıcılık kapasitesinin doğru şekilde raporlanmasına da katkı sunacak.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE ARICILIK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA UYGULANAN ARILI KOVAN DESTEĞİ KAPSAMINDA, ÜRETİCİLERİN KOVANLARINA YÖNELİK TESPİT VE KAYIT GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI SAHADA DEVAM EDİYOR.