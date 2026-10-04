Nazilli Ticaret Odasında yön değişimi: Özen Akgün 4 yıl için başkan seçildi

seçim sonucu:

Nazilli Ticaret Odası (NTO) başkanlık seçiminde oy sayımı tamamlandı ve beyaz liste adayı Özen Akgün oylamadan galip ayrıldı. Seçim, saat 17.00 itibarıyla sona erdi; mevcut başkan ve mavi liste adayı Nuri Arslan ile yarışan Akgün, yapılacak görevi 4 yıl boyunca yürütecek.

Seçimde toplam 18 komite oy kullandı; beyaz liste 13 komitede üstünlük sağlayarak 1.093 oy alırken, mavi liste 1.007 oyda kaldı. Sonuç, Nazilli iş dünyasının yönetim kadrosunda bir değişime işaret ediyor.

komite bazlı oy dağılımı:

Komitelerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 1. Komite mavi 84 - beyaz 68 (1. Komitede oy kullananlar arasında Nuri Arslan da vardı), 2. Komite mavi 30 - beyaz 28, 3. Komite mavi 15 - beyaz 16, 4. Komite mavi 75 - beyaz 64, 5. Komite mavi 77 - beyaz 88, 6. Komite mavi 25 - beyaz 40, 7. Komite mavi 52 - beyaz 75, 8. Komite mavi 35 - beyaz 51, 9. Komite mavi 67 - beyaz 71.

Diğer komitelerde ise 10. Komite mavi 106 - beyaz 130, 11. Komite mavi 67 - beyaz 77, 12. Komite mavi 82 - beyaz 95, 13. Komite mavi 41 - beyaz 43, 14. Komite mavi 48 - beyaz 37, 15. Komite mavi 106 - beyaz 107, 16. Komite mavi 47 - beyaz 54, 17. Komite mavi 24 - beyaz 27 ve 18. Komite mavi 26 - beyaz 22 olarak kayda geçti.

sonucun yorumu:

Hesaplamalara göre beyaz listenin 1.093 oyu, mavi listenin 1.007 oyunu geride bıraktı. Seçimin sonucu, NTO'nun önümüzdeki dört yılındaki yönelimlerini ve oda karar alma mekanizmalarını etkileyecek; komiteler arasındaki dar farklar seçimin rekabetçi geçtiğini gösteriyor.

Özen Akgün yeni başkan olarak göreve başlarken, oda organlarının ve üyelerin bundan sonraki süreçte izleyeceği adımlar, Nazilli iş çevresinin önceliklerini şekillendirecek.

NAZİLLİ TİCARET ODASI’NDA BAŞKANLIK SEÇİMİ TAMAMLANIRKEN, OYLAMADAN GALİP AYRILAN ÖZEN AKGÜN ODANIN YENİ BAŞKANI OLDU.