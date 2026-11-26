Başkan vekili yerel üreticileri dinledi

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, belediyenin ara aracıyı ortadan kaldırarak üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturmayı amaçladığı Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nı ziyaret etti. Demirtaş, tezgâhları tek tek dolaşıp esnafla sohbet ederek talepleri not aldı ve üreticilere teşekkür etti.

Pazarın işleyişi ve ürün çeşitliliği:

Her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan yerel üretici sergisi, uygun fiyatlı ve güvenli gıdaya erişim arayanlar için önemli bir adres oldu. Tezgâhlarda yıl boyunca mevsimine göre değişen sebze ve meyveler, yumurta, bal, peynir ve süt gibi hayvansal ürünler yer alıyor. Ayrıca kadın üreticilerin hazırladığı yerel tatlar; gözleme, içli köfte, sarma ve ev ekmeği gibi lezzetler de satışa sunuluyor.

Belediye desteği ve esnaf memnuniyeti:

Serginin uygulamaya konulması, Başkan Ömer Günel döneminde sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirildi. Başkan Vekili Demirtaş, alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşüp pazarın nabzını tuttu, esnafa bol kazanç diledi. Esnaf ve alışveriş yapanlar, Kuşadası Belediyesi'nin desteğini hissettiklerini belirterek verilen hizmetler için teşekkür etti.

Sergi, Kuşadası'nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerin doğrudan üreticisinden sofralara ulaşmasını sağlıyor; bu doğrudan temas hem üretici gelirlerini destekliyor hem de tüketicilerin güvenli ve taze gıdaya ulaşmasını kolaylaştırıyor. Ziyaret, yerel ekonomiye verilen önemin ve belediyenin üretici-destekli projelerinin devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN YEREL ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİYİ ARACISIZ BULUŞTURMAK AMACIYLA YAŞAMA GEÇİRDİĞİ YÖRESEL VE İYİ TARIM ÜRÜNLERİ SOKAĞI’NI ZİYARET ETTİ.