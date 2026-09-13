Çorum'da yaya geçidinde çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'da Çevre Yolu Bulvarı Binevler Kavşağı'nda meydana gelen kazada, bir minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin 15 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki 19 AFM 332 plakalı Volkswagen marka minibüs, yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Y.K. (15)'ye çarptı. Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı.

Müdahale ve inceleme:

Kazanın ardından sağlık ekipleri gelerek yaralıyı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı; kazanın oluş şekli ve nedenleri yapılan çalışmalarla netleştirilecek.

ÇORUM'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.