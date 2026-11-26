Dolunayın aydınlattığı gecede 6 kurt görüntülendi

Bitlis'in Güroymak ilçesi kırsalında, dolunay ışığı altında kaydedilen görüntülerde 6 kurttan oluşan sürü kameraya yansıdı. Gece saatlerinde yapılan kayıtlar, karanlığı delen ay ışığı eşliğinde hareket eden kurt sürüsünün doğal ortamda kaydedildiğini gösterdi ve izleyenlere belgesel niteliğinde sahneler sundu.

Aynı gece çekimlere; tilkiler, yılanlar ve tavşanlar da yansıdı. Bu kayıtlar, Güroymak kırsalının yaban hayatı açısından barındırdığı çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu.

Kayıtların ekosistem açısından önemi:

Kamera görüntüleri bölgedeki tür çeşitliliğini belgeleyerek yerel ekosistemin canlılığını ortaya koyuyor. Dolunayın sağladığı aydınlıkla doğal davranışlarını sürdürürken görüntülenen kurt sürüsü, bölgedeki besin zincirinin ve habitat bağlantılarının sürdüğüne işaret ediyor. Ayrıca tilki, yılan ve tavşan gibi diğer türlerin aynı alanlarda gözlemlenmesi, kır ve sulak alan mozağinin ekolojik bütünlüğünü destekliyor.

Uzman değerlendirmesi ve koruma çağrısı:

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis'in doğal zenginliklerine dikkat çekti. Önen, ilin Nemrut Kalderası, Budaklı Kaplıcaları, İn Sazlığı, Van Gölü, Aygır Gölü ve Nazik Gölü gibi alanlarının biyoçeşitlilik açısından önem taşıdığını vurguladı. Bu göllerin, sulak alanların, sazlıkların ve dağlık bölgelerin birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunduğunu belirtti.

Dr. Önen, doğal alanların ve su kaynaklarının korunmasının ekosistemin sürdürülebilirliği için büyük önem taşıdığını söyleyerek toplumsal farkındalığın artırılmasının gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca yaban hayatının yoğun olduğu kırsal ve doğal alanlarda gece saatlerinde yalnız dolaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı ve tedbir çağrısında bulundu.

Görüntüler, bölge halkı ve yetkililer için hem doğal zenginliğin görsel bir kaydı hem de korunma gereğini hatırlatan bir belge niteliği taşıyor.

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