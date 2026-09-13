Elazığ cezaevinde yangın paniği: 17 mahkum dumandan etkilendi

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar içeride bulunan mahkumları etkiledi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

oluş ve ilk müdahale:

Yangının çıkışının ardından yapılan müdahalede, toplam 17 mahkum dumandan etkilendi. Olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından etkilenen mahkumlar, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

sağlık durumu ve soruşturma:

Dumandan etkilenenlerin hastanelerde tedavi altında olduğu bildirildi; mahkumların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar yetkililerce açıklandı. Yangının çıkış nedeni hakkında ise inceleme ve soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

ELAZIĞ T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NDA ÇIKAN YANGINDA 17 MAHKUM DUMANDAN ETKİLENDİ.