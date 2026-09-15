Erdoğan ve Muhammed bin Selman’ın arabuluculuğuyla yaptırımların kaldırıldığı iddiası

BAE’deki Arap Medya Zirvesi’nin resmi açılışında konuşan Ahmed eş-Şara, Suriye’nin uluslararası ambargolardan çıkarıldığına dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. Eş-Şara, yaptırımların kaldırılması sürecini diplomatik bir başarı olarak nitelendirerek süreci hızlandıran aktörlerin isimlerini verdi.

süreç ve arabuluculuk:

Eş-Şara, ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki arabuluculuğun kilit rol oynadığını belirtti. Buna göre, bu diyaloglar sayesinde Washington’ın Suriye’ye yönelik kararında değişiklik gerçekleşti ve yaptırımların kaldırılması yönünde tarihi bir adım atıldı.

Suriyeli yetkili, yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkenin normalleşme sürecine girdiğini, bu sayede ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden kurulabileceğini vurguladı. Şam’daki altyapı hasarları, enerji krizleri ve iç bölünmeler gibi zorlukların aşılması için diplomatik açılımların belirleyici olduğunu söyledi.

siyasi ve ekonomik dönüşüm:

Eş-Şara, Suriye’nin bölgesel konumunda belirgin bir değişim yaşandığını ve ülkenin artık çatışma bölgesinden istikrar bölgesine dönüşmekte olduğunu ifade etti. Özellikle Captagon gibi yasa dışı üretim ve ihracatla anılan dönemlerin geride kaldığı; bunun yerine Suriye’nin Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirlerinde güvenli bir koridor olarak konuşulduğu şeklinde değerlendirme yaptı.

Ayrıca yönetimin ekonomik modelde köklü değişiklikler gerçekleştirdiğini belirten eş-Şara, yarı sosyalist yaklaşımdan serbest piyasa ekonomisine geçiş yapıldığını ve bu esnada bazı "sarsıcı kararlar" alınmasının zorunlu olduğunu söyledi. Geçiş sürecinde oluşabilecek ekonomik şoklara karşı önlemler alındığını kaydetti.

Ekonomik hedeflere dair verdiği rakamlarda, ülke büyüklüğünün 2026 yılında 50 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini ve uzun vadede 200 milyar dolar hedefine yönelindiğini açıkladı. Eş-Şara bu hedeflerin uygulanmasının, uluslararası ilişkilerdeki normalleşme ve yaptırımların kalkmasıyla paralel ilerleyeceğini belirtti.

Konuşma, Suriye’deki dönüşümün hem siyaset hem ekonomi alanında kapsamlı bir yeniden yapılanmayı içerdiği ve bölgesel aktörlerin arabuluculuğunun bu süreçte belirleyici rol oynadığı mesajını taşıdı.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE (BAE) DÜZENLENEN ARAP MEDYA ZİRVESİ'NDE ABD YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI SÜRECİNE DEĞİNEREK, "SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE YAPTIĞI ARABULUCULUK SAYESİNDE TARİHİ BİR KARAR ALINDI VE SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI" DEDİ.