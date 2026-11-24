Eskişehir temsilcisi kürsüde:

Bolu’da düzenlenen IBU Kyodo Budokaido Avrupa Şampiyonasında tatamiye çıkan Eskişehirli sporcu, sergilediği performansla Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Organizasyon 19-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşti ve turnuvaya 17 ülke katıldı.

Turnuva ayrıntıları:

Şampiyona Bolu ev sahipliğinde düzenlendi; yarışmalarda yer alan sporcular kıyasıya mücadele etti. Eskişehirli sporcunun elde ettiği derece, hem Türkiye hem de Eskişehir adına kürsüye çıkmayı sağladı.

Antrenörlük rolü:

Etkinlikte Eskişehirli Arzu Kabal, milli takım antrenörü olarak görev aldı. Kabal'ın takım yönetimi ve sporcuların hazırlıkları, turnuvadaki sonuçlarda etkili oldu ve Eskişehirli sporcunun madalya başarısına katkı sundu.

BOLU'DA DÜZENLENEN İBU KYODO BUDOKAİDO AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ SPORCU, AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI.