Face Dergisi 46. sayı raflarda ve dijitalde

Gaziantep merkezli yayın hayatını sürdüren Face Dergisi, 46. sayısıyla okuyucularla buluştu. Yeni sayı, sanayi, ekonomi, girişimcilik, kültür, sanat ve yaşam alanlarından derlenen dosyalarla dikkat çekiyor. Derginin kapağında bu kez Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık yer alıyor.

Sanayici röportajları ve sektör dosyaları:

Yeni sayı, öne çıkan sanayici isimlerin portrelerine ve farklı sektörlerdeki başarı öykülerine geniş yer ayırıyor. Okuyucuya üretim süreçleri, girişimcilik örnekleri ve iş dünyasındaki güncel gelişmeler hakkında derinlemesine içerikler sunuluyor. Hazırlanan sayfalar, Gaziantep'in ve bölgedeki sanayicilerin sesini ulusal okura taşımayı amaçlıyor.

Yayın yönetiminden değerlendirme:

Face Dergisi Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Şafak Salıcı, 46. sayının yayımlanmasına ilişkin değerlendirmesinde derginin hedeflerini şöyle özetledi: "Face Dergisi olarak sanayicilerin önemli isimlerini, farklı sektörlerdeki gelişmeleri ve ilham veren başarı hikâyelerini okuyucularımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayımızda Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Türkay Saltık’ı kapağımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gaziantep’in üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve kültürel zenginliğini ulusal ölçekte tanıtmaya devam edeceğiz."

Dergi, hem basılı yayın olarak okurlarla buluşuyor hem de dijital ortamda erişime açıldı. Güncel sayıya ve içeriklere www.facedergisi.com adresinden ulaşmak mümkün.

46. sayıyla birlikte Face Dergisi, yerel üretim dinamiklerini ve kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelere taşıma iddiasını sürdürüyor; okuyucularına iş dünyası ve yaşam odaklı kapsamlı bir okuma deneyimi vaat ediyor.

İŞ DÜNYASI, EKONOMİ, KÜLTÜR, SANAT VE YAŞAM ALANINDAKİ İÇERİKLERİYLE DİKKAT ÇEKEN FACE DERGİSİ, 46. SAYISINI OKUYUCULARIYLA BULUŞTURDU. DERGİNİN YENİ SAYISININ KAPAK KONUĞU, KOLUMAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ALİ TÜRKAY SALTIK OLDU.