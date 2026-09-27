Fenerbahçe, Çaykur Rizespor sınavına çift kale idmanla hazırlandı

Hazırlık çalışması:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Çalışma, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanın içeriği:
Milli futbolculardan yoksun kadroyla başlayan antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla açıldı. Daha sonra sahada oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle tempoyu yükseltti. Antrenmanda futbolcular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Seansın son bölümünde:
Çalışma, taktik uygulamaların denenip rekabet ortamının yaratıldığı çift kale maçlarla noktalandı. Teknik ekip, performans ve dayanıklılık üzerine odaklanan bu tür seanslarla maç temposuna hazırlık sağlamayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapılacak çalışmayla sürdürecek.
FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
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