Fenerbahçe, Çaykur Rizespor sınavına çift kale idmanla hazırlandı

Hazırlık çalışması:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Çalışma, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanın içeriği:

Milli futbolculardan yoksun kadroyla başlayan antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla açıldı. Daha sonra sahada oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle tempoyu yükseltti. Antrenmanda futbolcular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Seansın son bölümünde:

Çalışma, taktik uygulamaların denenip rekabet ortamının yaratıldığı çift kale maçlarla noktalandı. Teknik ekip, performans ve dayanıklılık üzerine odaklanan bu tür seanslarla maç temposuna hazırlık sağlamayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapılacak çalışmayla sürdürecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.