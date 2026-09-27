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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor sınavına çift kale idmanla hazırlandı

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde core çalışmaları, 5’e 2 pas ve çift kale maçlarla Çaykur Rizespor hazırlığını sürdürdü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor sınavına çift kale idmanla hazırlandı

Hazırlık çalışması:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Çalışma, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanın içeriği:

Milli futbolculardan yoksun kadroyla başlayan antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla açıldı. Daha sonra sahada oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle tempoyu yükseltti. Antrenmanda futbolcular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Seansın son bölümünde:

Çalışma, taktik uygulamaların denenip rekabet ortamının yaratıldığı çift kale maçlarla noktalandı. Teknik ekip, performans ve dayanıklılık üzerine odaklanan bu tür seanslarla maç temposuna hazırlık sağlamayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapılacak çalışmayla sürdürecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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