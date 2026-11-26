Manisa'da file başında farkındalık

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir voleybol müsabakası düzenlendi. Etkinliğin temel hedefi, gençlerin kadına yönelik şiddet konusunda duyarlılığını artırmak ve spor üzerinden güçlü bir ortak duruş sergilemekti.

Müsabaka, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi içinde yer alan spor salonunda gerçekleştirildi. Karşılaşmada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Muradiye ve Yunus Emre kız yurtlarında kalan öğrenciler takımlarını temsil etti.

Gençlerin dayanışma mesajı:

Dostluk, dayanışma ve centilmenliğin öne çıktığı müsabakada öğrenciler, sporun birleştirici gücüyle kadına yönelik şiddete karşı ortak bir tavır ortaya koydu. Organizasyonun amacı sadece rekabet değil; aynı zamanda gençlerin farkındalık çalışmalarına aktif katılımını sağlamak ve toplumsal bilinci güçlendirmek olarak açıklandı.

Karşılaşma dostça rekabete sahne oldu ve müsabaka sonunda düzenlenen törende sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ödül töreni, etkinliğin hem sportif hem de toplumsal boyutunu vurgulayan bir kapanış niteliği taşıdı.

il müdürünün değerlendirmesi:

Yunus Öztürk etkinlikle ilgili olarak, kadına yönelik şiddetin toplumun ortak sorunu olduğunu vurguladı. Öztürk, "Kadına yönelik şiddet, toplum olarak hep birlikte mücadele etmemiz gereken önemli bir insan hakları sorunudur. Gençlerimizin bu konuda bilinçlenmesini ve toplumsal duyarlılık kazanmasını son derece önemsiyoruz. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünden yararlanarak sevgi, saygı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kadınların güvenle, özgürce ve şiddetten uzak yaşayabildiği bir toplum için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bu anlamlı etkinliğe katılan öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, sporun sosyal mesaj taşıma kapasitesini ortaya koyarken gençlerin bu tür organizasyonlarda aktif rol almasının önemini bir kez daha gösterdi. Katılımcıların sahadaki tutumu ve ödül törenindeki birlikteliği, etkinliğin amacına ulaştığını işaret etti.

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA, TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA VOLEYBOL MÜSABAKASI DÜZENLENDİ.