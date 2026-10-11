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Italiano'dan sert uyarı: sahada yumruklara asla müsamaha gösterilmeyecek

Vincenzo Italiano, Alanyaspor ve Kocaelispor maçlarında aleyhlerine yaşanan yumruk pozisyonlarının cezasız kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Italiano'dan sert uyarı: sahada yumruklara asla müsamaha gösterilmeyecek

hakem kararlarına tepki:

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yendikleri maçın ardından özellikle son dönemde aleyhlerine verilen kararları eleştirdi. Italiano, Alanyaspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında yaşanan yumruk pozisyonlarının cezasız kaldığını belirterek bunun futbolda kabul edilemez olduğunu söyledi.

Italiano, 'Ben maçtan sonra hakem hakkında konuşmayı seven biri değilim. Ama bu iki maçta başımıza gelen yumruk olayları gerçekten kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını şaşırarak izliyorum, anlayamıyorum' ifadelerini kullandı. Teknik adam, penaltı veya iptal edilen goller gibi daha küçük tartışmalara girmediğini, ancak yumruğun çok farklı ve asla kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

maçın akışı ve takım değerlendirmesi:

İtalyan teknik direktör, maçın zor geçtiğini ve milli aralarının ardından oyun düzeninin etkilenebileceğini ifade etti. Beşiktaş'ın bugün elde ettiği galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan Italiano, rakibin kaliteli bir ekip olduğunu, bunu puan tablosundan da görebileceklerini belirtti. Cümlesinde milli takımlara davet edilen oyuncu sayısına dikkat çekerek, 'Oyuncularım cuma günü yanıma geldiklerinde aramızda 11 tane oyuncu milli takıma yollanmıştı' dedi.

Italiano, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda dalgalanmalar olduğunu kabul etti; buna karşın rakibe az pozisyon verildiğini ve galibiyetin hak edildiğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca genç futbolcu Ümit Akdağ’ın hastalığına değinerek, iyileştikten sonra lig ve Avrupa maçlarında daha fazla süre alacağını ekledi.

fikstür, rotasyon ve sakatlıklar:

Yoğun fikstür nedeniyle herkesin hazır olması gerektiğini ifade eden Italiano, önlerindeki zorlu periyoda ilişkin planın net olduğunu; rotasyonun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bugün oyuna başlayan Fabio Miretti’nin performansından memnun olduğunu, Ahmet’in de maçın ikinci yarısında isteneni verdiğini belirtti.

Cerny’nin oyundan çıkmasının ardından doktorların durumunu değerlendireceğini söyleyen teknik adam, yaşadığı sakatlık nedeniyle Cerny’nin perşembe günkü maçta oynamasının zor göründüğünü aktardı. Italiano, 'Üç hafta boyunca oyuncusuz çalıştık' diyerek, uzun yolculuklar ve uluslararası maçların takımı zorladığını; buna rağmen alınan galibiyetin önemini bir kez daha vurguladı.

Son olarak Vincenzo Italiano, yoğun programda takımın gerçek bir ekip olduğunu göstermek istediklerini, maç maç ilerleyeceklerini ve herkesin her an katkı vermeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Corendon Alanyaspor ve Kocaelispor maçlarında...

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Corendon Alanyaspor ve Kocaelispor maçlarında aleyhlerine yaşanan yumruk pozisyonlarının cezasız kaldığını ve bunların kabul edilmeyecek şeyler olduğunu söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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