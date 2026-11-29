fırtına ve dalgalar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından Arnavutköy Karaburun Sahili'nde etkili olan şiddetli fırtına, kıyı boyunca gözle görülür değişikliklere yol açtı. Bölgedeki rüzgârın etkisiyle oluşan dev dalgalar sahil şeridine taşarken, dalga boylarının kıyı hattında erozyon ve su birikintilerine sebep olduğu görüldü.

Sahil boyunca çekilen görüntülerde, dalgaların iskele ve taşlık alanlara vurduğu, kıyı görünümünün kısa sürede değiştiği kaydedildi. Sahil şeridinde kum ve mendireklerde oluşan birikintiler dikkat çekti.

balıkçılık ve önlemler:

Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgedeki balıkçılık faaliyetleri etkilenirken, balıkçı teknelerinin kıyıda bekletildiği gözlendi. Tekne sahipleri ve kıyı sakinleri, olası hasarları önlemek amacıyla erken tedbir aldı ve açık denize çıkışlar ertelendi.

Yerel gözlemler, yetkililerin uyarılarının ardından alınan önlemlerin hasarı sınırlamaya yardımcı olduğunu işaret ediyor. Kıyı kesiminde kalan araç ve ekipmanların güvenli bölgelere çekildiği, sahil hattında temizlik ve kontrol çalışmalarının ilerleyen saatlerde yapılacağı belirtildi.

Hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte deniz ulaşımı ve balıkçılık faaliyetlerinin kademeli olarak devam etmesi bekleniyor; ancak kıyı kullanıcılarının uyarılara dikkat etmesi önem taşıyor.

İstanbul’da fırtına Karaburun sahilini vurdu: Dev dalgalar kıyıya taştı