Manisa FK teknik sorumlusu Selman Çoşkun: kırılma anlarında reaksiyonumuz maçın kaderini belirledi

Selman Çoşkun'un maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK, deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Selman Çoşkun sahadaki performans ve yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çoşkun, maç boyunca ekip olarak kendi oyun felsefelerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, ofansif anlamda pozisyonlara girdiklerini ve maçın başlangıcındaki ilk 15 dakikalık bölümde topa sahip bir oyun sergilediklerini ifade etti.

maçın kilit anları:

Teknik sorumlu, 90 dakika üzerinden düşünüldüğünde maçın sonucunu etkileyen 3-4 kırılma anı bulunduğunu vurguladı. Çoşkun, bu anlara iyi reaksiyon verilmesi gerektiğini şu sözlerle özetledi: "Kendi oyun felsefemizi ve kendi oyun karakterimizi de sahaya yansıtmak istedik. Bölüm bölüm bunu yaptık. Özellikle ofansif anlamda pozisyonlara girdik... 90 dakika üzerinden düşündüğümüzde 3-4 kırılma anı maçın sonucuna da etki edebiliyor. Bu anlara iyi reaksiyon vermemiz gerekiyordu."

Geçişlerde doğru pozisyon almanın önemine değinen Çoşkun, hücum geçişlerinde takımın zaman zaman istenen oyunu sergilediğini; ancak savunma geçişleri ve kendi yarı alanındaki savunmada eksikler olduğunu belirtti. Bu alanların tekrar analiz edilip, nerelerin daha iyi yapılabileceğinin tespit edileceğini söyledi.

maç sonundaki olaylar ve güvenlik:

Maç sonrası sahada ve karma alanda yaşananlar hakkında da konuşan Çoşkun, her iki takıma da yakışmayan görüntüler yaşandığını ifade etti. Özellikle taraftarların ellerinde bıçaklarla can güvenliğinin tehlikeye girdiği bir durumun ortaya çıktığını söyledi ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çoşkun, yöneticilerle herhangi bir sorun yaşamadıklarını; Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın soyunma odalarına gelerek telkinlerde bulunduğunu ve yöneticilerle ilgili bir problem olmadığını belirtti. Yaşanan olaylardan dolayı karşı tarafın da üzgün olduğunu aktardı.

Sorumluluğun kendilerinde olduğunu tekrar eden Çoşkun, "Sorumluluk bizde ve tüm sorumluluğu alıyoruz. Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele gerçekten iyiydi" diyerek oyuncuların çabasını takdir etti ve Kayseri gibi zorlu bir deplasmanda ofansif olarak yeterince oyun çıkardıklarını, pozisyon ürettiklerini sözlerine ekledi.

Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Çoşkun, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kırılma anlarında iyi reaksiyon vermemiz gerekiyordu" dedi.